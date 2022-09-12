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Чемпионат Италии
Ювентус
11.09.2022, FT 2 : 2
Салернитана
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Италия
12 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 12 сентября 2022, 22:32
4657
9

Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?

Аркадиуш Милик отправил мяч в ворота, но арбитр матча гол не засчитал

12 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 12 сентября 2022, 22:32
4657
9
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Twitter. Милик был удален за снятую футболку

Большой судейский скандал разгорелся в матче 6-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» дома сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2).

В первом тайме голы у гостей забили Антонио Кандрева и Кшиштоф Пентек, и счет в Турине стал 0:2. «Юве» отыграл один гол в начале 2-й половины игры (отличился Бремер). На 90+3-й минуте Леонардо Бонуччи не забил пенальти, но добил мяч в ворота после отскока (2:2).

И вот, ключевой эпизод. На 90+5 минуте Аркадиуш Милик отправил мяч в ворота, снял футболку, за что получил второй горчичник. Однако после анализа ситуации от VAR судья отменил гол из-за офсайда у Бонуччи! Табло зафиксировало итоговый счет 2:2.

В это время команды устроили потасовку на поле, и судья раздал много красных карточек, включая удаление для коуча «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Однако после матча итальянские журналисты опубликовал картинку, на которой видно, что система VAR и главный судья забыли об Антонио Кандреве, который находился рядом с угловым флажком.

В коллегии итальянских судей признались, что у них не было картинки позиции Кандревы при принятии решения об офсайде у Милика.

ФОТО. Как увидела ситуацию бригада судей VAR: Милик якобы в офсайде

ФОТО. Кандрева задержался у углового флага и ближе к воротам, чем Милик

Судя по фото и измеренным расстояниям, Кандрева ближе к воротам, чем Милик

В коллегии итальянских судей признались, что у них не было картинки позиции Кандревы

Серия А. 6-й тур

Ювентус – Салернитана – 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 – Кандрева, 18, Пентек, 45 (пен).

Видеообзор матча

События матча

90’
Хуан Куадрадо (Ювентус) получает красную карточку.
90’
Игрок команды Салернитана получает красную карточку.
90’
Аркадиуш Милик (Ювентус) получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Кшиштоф Пёнтек (Салернитана).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
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Ювентус Серия A драка чемпионат Италии по футболу скандал Аркадиуш Милик выбор редакции Салернитана Антонио Кандрева Леонардо Бонуччи Кшиштоф Пентек Глейсон Бремер VAR
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Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Не пощастило Ювентусу. Але чесно не награли вони на перемогу в тому матчі
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+4
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Иван Иванов
пошли вы, я это всё в живую видел: что там чел был, а с повтора не показали и я себя дураком считал, подумал накурился наверное, показалось. Идите вы с такими видеоповторами за мск-лодкой ко дну... Отменяйте красные тогда, причём всем и Юве и Сал-не 
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+3
TimurKhAI
Хрен с ним, с тем Кандревой. Я вообще не понял, каким боком влиял на эпизод Бонуччи, просто пролетевший мимо мяча, и уж точно никому не мешавший? С какой радости из-за него нужно было отменять гол?
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+1
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OKs100
По-нормальному теперь судей нужно отстранить от футбола на 3-4 года, плюс штраф в несколько миллионов долларов.
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+1
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Michael Savchyn
там десь і на 36 хв Юве зрівняв рахунок 1:1 і незрозуміло чого він був не зарахований
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0
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