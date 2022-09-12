Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?

Большой судейский скандал разгорелся в матче 6-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» дома сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2).

В первом тайме голы у гостей забили Антонио Кандрева и Кшиштоф Пентек, и счет в Турине стал 0:2. «Юве» отыграл один гол в начале 2-й половины игры (отличился Бремер). На 90+3-й минуте Леонардо Бонуччи не забил пенальти, но добил мяч в ворота после отскока (2:2).

И вот, ключевой эпизод. На 90+5 минуте Аркадиуш Милик отправил мяч в ворота, снял футболку, за что получил второй горчичник. Однако после анализа ситуации от VAR судья отменил гол из-за офсайда у Бонуччи! Табло зафиксировало итоговый счет 2:2.

В это время команды устроили потасовку на поле, и судья раздал много красных карточек, включая удаление для коуча «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Однако после матча итальянские журналисты опубликовал картинку, на которой видно, что система VAR и главный судья забыли об Антонио Кандреве, который находился рядом с угловым флажком.

В коллегии итальянских судей признались, что у них не было картинки позиции Кандревы при принятии решения об офсайде у Милика.

ФОТО. Как увидела ситуацию бригада судей VAR: Милик якобы в офсайде

ФОТО. Кандрева задержался у углового флага и ближе к воротам, чем Милик

Судя по фото и измеренным расстояниям, Кандрева ближе к воротам, чем Милик

В коллегии итальянских судей признались, что у них не было картинки позиции Кандревы

Серия А. 6-й тур

Ювентус – Салернитана – 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 – Кандрева, 18, Пентек, 45 (пен).

Видеообзор матча