Цирк в Турине! Ювентус спас игру, и на поле возникла потасовка, 4 удаления
После анализа VAR судья отменил гол Милика на 90+5 минуте из-за офсайда
В матче 6-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2).
В первом тайме голы у гостей забили Антонио Кандрева и Кшиштоф Пентек, и счет в Турине стал 0:2.
«Юве» отыграл один гол в начале 2-й половины игры (отличился Бремер). На 90+3-й минуте Леонардо Бонуччи не забил пенальти, но добил мяч в ворота после отскока (2:2).
На 90+5 минуте Аркадиуш Милик отправил мяч в ворота, снял футболку, за что получил второй горчичник. После анализа ситуации от VAR судья отменил гол из-за офсайда.
В это время команды устроили потасовку на поле, и были удалены еще трое: защитник «Салернитаны» Федерико Фасио, защитник «Юве» Хуан Куадрадо, коуч «бьянконери» Массимилиано Аллегри.
Серия А. 6-й тур
Ювентус – Салернитана – 2:2
Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 – Кандрева, 18, Пентек, 45 (пен).
События матча
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