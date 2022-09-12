Цирк в Турине! Ювентус спас игру, и на поле возникла потасовка, 4 удаления

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2).

В первом тайме голы у гостей забили Антонио Кандрева и Кшиштоф Пентек, и счет в Турине стал 0:2.

«Юве» отыграл один гол в начале 2-й половины игры (отличился Бремер). На 90+3-й минуте Леонардо Бонуччи не забил пенальти, но добил мяч в ворота после отскока (2:2).

На 90+5 минуте Аркадиуш Милик отправил мяч в ворота, снял футболку, за что получил второй горчичник. После анализа ситуации от VAR судья отменил гол из-за офсайда.

В это время команды устроили потасовку на поле, и были удалены еще трое: защитник «Салернитаны» Федерико Фасио, защитник «Юве» Хуан Куадрадо, коуч «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Серия А. 6-й тур

Ювентус – Салернитана – 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 – Кандрева, 18, Пентек, 45 (пен).