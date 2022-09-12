Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цирк в Турине! Ювентус спас игру, и на поле возникла потасовка, 4 удаления
Чемпионат Италии
Ювентус
11.09.2022, FT 2 : 2
Салернитана
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 12 сентября 2022, 00:46
291
0

Цирк в Турине! Ювентус спас игру, и на поле возникла потасовка, 4 удаления

После анализа VAR судья отменил гол Милика на 90+5 минуте из-за офсайда

12 сентября 2022, 00:23 | Обновлено 12 сентября 2022, 00:46
291
0
Цирк в Турине! Ювентус спас игру, и на поле возникла потасовка, 4 удаления
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Италии «Ювентус» дома сыграл вничью с «Салернитаной» (2:2).

В первом тайме голы у гостей забили Антонио Кандрева и Кшиштоф Пентек, и счет в Турине стал 0:2.

«Юве» отыграл один гол в начале 2-й половины игры (отличился Бремер). На 90+3-й минуте Леонардо Бонуччи не забил пенальти, но добил мяч в ворота после отскока (2:2).

На 90+5 минуте Аркадиуш Милик отправил мяч в ворота, снял футболку, за что получил второй горчичник. После анализа ситуации от VAR судья отменил гол из-за офсайда.

В это время команды устроили потасовку на поле, и были удалены еще трое: защитник «Салернитаны» Федерико Фасио, защитник «Юве» Хуан Куадрадо, коуч «бьянконери» Массимилиано Аллегри.

Серия А. 6-й тур

Ювентус – Салернитана – 2:2

Голы: Бремер, 51, Бонуччи, 90+3 – Кандрева, 18, Пентек, 45 (пен).

События матча

90’
Хуан Куадрадо (Ювентус) получает красную карточку.
90’
Игрок команды Салернитана получает красную карточку.
90’
Аркадиуш Милик (Ювентус) получает красную карточку.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Глейсон Бремер (Ювентус).
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Кшиштоф Пёнтек (Салернитана).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Салернитана).
По теме:
Лацио обыграл Верону, Монца взяла первое очко в Серии А
Малиновский получил оценку выше среднего за матч Аталанты с Кремонезе
Без помощи Малиновского. Аталанта не удержала победу над Кремонезе
чемпионат Италии по футболу Серия A Ювентус Салернитана драка Аркадиуш Милик
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Футбол | 11 сентября 2022, 19:58 0
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей
Socca. Дебютная победа: сборная Украины на ЧМ отгрузила Тунису 11 мячей

Socca является разновидностью мини-футбола, где играют команды 6 на 6

В финале чемпионата мира по волейболу сыграют сборные Польши и Италии
Волейбол | 10 сентября 2022, 23:55 1
В финале чемпионата мира по волейболу сыграют сборные Польши и Италии
В финале чемпионата мира по волейболу сыграют сборные Польши и Италии

В поединке за бронзовые награды встретятся волейболисты Бразилии и Словении

Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Футбол | 11.09.2022, 18:55
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
БОЙКО: «Есть некомпетентные люди. Высказываются, не зная, что они говорят»
Футбол | 11.09.2022, 20:19
БОЙКО: «Есть некомпетентные люди. Высказываются, не зная, что они говорят»
БОЙКО: «Есть некомпетентные люди. Высказываются, не зная, что они говорят»
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 11.09.2022, 08:16
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
11.09.2022, 15:02 21
Баскетбол
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
10.09.2022, 19:28 10
Футбол
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
Днепр-1 планирует подписать еще трех новичков
10.09.2022, 20:10
Футбол
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
11.09.2022, 01:10 16
Теннис
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10.09.2022, 13:30 7
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
11.09.2022, 08:55
Теннис
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
10.09.2022, 19:54
Бокс
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
ВИДЕО. Полное уничтожение. Ярмоленко забил за Аль-Айн в чемпионате ОАЭ
10.09.2022, 17:37 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности