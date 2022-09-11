Каспер Рууд – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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11 сентября состоится мужской финал на Открытом чемпионате США по теннису.
В матче за титул сразятся испанец Карлос Алькарас и Каспер Рууд из Норвегии. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли дважды, оба матча завершились победами Алькараса.
Победитель поединка выиграет дебютный титул на турнирах Grand Slam, а также станет новой первой ракеткой мира.
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