Каспер Рууд – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 сентября состоится мужской финал на Открытом чемпионате США по теннису.

В матче за титул сразятся испанец Карлос Алькарас и Каспер Рууд из Норвегии. Встреча начнется в 23:00 по Киеву.

Ранее теннисисты играли дважды, оба матча завершились победами Алькараса.

Победитель поединка выиграет дебютный титул на турнирах Grand Slam, а также станет новой первой ракеткой мира.

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