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Пляжный футбол
11 сентября 2022, 13:12 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:40
295
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ВИДЕО. Украина завоевала путевку на Европейские игры 2023 в пляжном футболе

Сине-желтые в матче Евролиги за 5–8 места обыграла Францию со счетом 10:5

11 сентября 2022, 13:12 | Обновлено 11 сентября 2022, 13:40
295
1
ВИДЕО. Украина завоевала путевку на Европейские игры 2023 в пляжном футболе
beachsoccer.com

В первом поединке малого полуфинала за 5–8 места Евролиги-2022, проходящей в итальянском Кальяри, сборная Украины по пляжному футболу встречалась с Францией. Победа в этом матче обеспечила подопечным Николая Костенко пропуск на Европейские игры 2023 в Кракове.

Украинская сборная сразу же завладела инициативой, и на 5-й минуте Дмитрий Медведь блестящим ударом с дальнего расстояния открыл счет. А перед самым перерывом не менее зрелищный удар нанес голкипер Андрей Неруш (2:0).

Правда, начало второй 12-минутки осталось за французами, и Жереми Бру снизил наше преимущество. Ответ украинцев был быстрым. Через три минуты Иван Глуцкий снова довел разрыв до двух мячей, а вскоре Дмитрий Войтенко увеличил его до трех. Далее команды обменялись голами Тео Герина и Андрея Пашко, а к концу периода – забитыми мячами Квентина Жослена и Войтенка. Счет стал 6:3 в пользу Украины.

Начало заключительного игрового отрезка полностью осталось за сине-желтыми. Сначала Антони Барботти помог автоголом, а затем отличились Войтенко, оформивший хет-трик, и Юрий Щерица. Французы несколько сократили отставание благодаря точным ударам Сантоса Диаса и Жослена. Точку в этой результативной встрече поставил Медведь. В итоге 10:5 – победа Украины.

Таким образом, сборная Украины по пляжному футболу завоевала путевку на Европейские игры 2023. 11 сентября подопечные Николая Костенко в поединке за 5–6 места Евролиги-2022 встретятся Азербайджаном, обыгравшим Польшу.

Евролига-2022 по пляжному футболу

Мужчины. Дивизион А

Матчи за 5-8 места, 10 сентября

12:00. Украина – Франция – 10:5

Голы: Медведь (5, 33), Неруш (12), Глуцкий (16), Войтенко (18, 24, 27), Пашко (20), Барботти (26, автогол), Щерица (27) – Бру (13), Герин (20), Жослен (24, 31), Диас (28).

На 18-й минуте удален Баскуаз (Франция).

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский.

13:15 Польша – Азербайджан – 2:6

Полуфиналы за 1–4 места, 10 сентября

14:30 Испания – Швейцария – 5:7

18:30 Португалия – Италия – 8:3

Сетка плей-офф

ВИДЕО. Украина завоевала путевку на Европейские игры 2023 в пляжном футболе

ВИДЕО. Евролига среди женщин. В полуфинале Украина проиграла Италии (1:3)

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Источник Sport.ua
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