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Пляжный футбол
10 сентября 2022, 16:41 | Обновлено 10 сентября 2022, 17:05
594
0

Пляжный футбол. Украина пробилась на Европейские игры-2023

Украинцы уверенно обыграли Францию

10 сентября 2022, 16:41 | Обновлено 10 сентября 2022, 17:05
594
0
Пляжный футбол. Украина пробилась на Европейские игры-2023
УАФ

Сегодня сборная Украины в первом поединке малого полуфинала (матчи за 5-8 места) Евролиги-2022 в итальянском Кальяри обыграла Францию ​​– 10:5. Благодаря этой победе команда Николая Костенко гарантировала участие в Европейских играх-2023 в польском Кракове.

Завтра в матче за пятое место украинцы сыграют с победителем матча Польша – Азербайджан. Вчера Украина обыграла Германию 3:2.

Украина - Франция - 10:5
Голы: Медведь (5, 33), Неруш (12), Глуцкий (16), Войтенко (18, 24, 27), Пашко (20), Барботти (26, автогол), Щерица (27) — Бру (13), Герин (20), Жослен (24, 31), Диас (28).

На 18-й минуте удален Баскуаз (Франция).

Украина: Неруш, Коваленко, И. Борсук, А. Борсук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Пашко, Зборовский.

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Источник Sport.ua
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