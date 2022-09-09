Сборная Украины по пляжному футболу вышла в малый полуфинал Евролиги-2022

Мужская сборная Украины по пляжному футболу в отборе к Суперфиналу Евролиги-2022 обыграли команду Германии.

Голы в исполнении Зборовского, Медведя и Войтенко принесли подопечным Николая Костенко выигрыш со счетом 3:2.

После этой победы «сине-желтые» с 6 очками заняли третье место в группе В. Это дало им право сыграть в так называемом малом полуфинале, где будет идти борьба за 5-8 позиции и путевку на Европейские игры 2023 года.

Напомним, ранее женская сборная Украины по пляжному футболу вышла в полуфинал Евролиги-2022 и стала обладательницей путевки на Европейские игры 2023 года.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А

Группа В. 4 тур

Украина - Германия - 3:2

Голы: Зборовский (11), Медведь (14), Войтенко (34) - А.Борсук (19, автогол), Новак (36).

Украина: Неруш, Коваленко, И.Барсук, А.Барсук, Щитник, Корнийчук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Заворотный, Колесников.