Сборная Украины по пляжному футболу вышла в малый полуфинал Евролиги-2022
Украинцы в Кальяри обыграли Германию
Мужская сборная Украины по пляжному футболу в отборе к Суперфиналу Евролиги-2022 обыграли команду Германии.
Голы в исполнении Зборовского, Медведя и Войтенко принесли подопечным Николая Костенко выигрыш со счетом 3:2.
После этой победы «сине-желтые» с 6 очками заняли третье место в группе В. Это дало им право сыграть в так называемом малом полуфинале, где будет идти борьба за 5-8 позиции и путевку на Европейские игры 2023 года.
Напомним, ранее женская сборная Украины по пляжному футболу вышла в полуфинал Евролиги-2022 и стала обладательницей путевки на Европейские игры 2023 года.
Евролига-2022 по пляжному футболу. Мужчины. Дивизион А
Группа В. 4 тур
Украина - Германия - 3:2
Голы: Зборовский (11), Медведь (14), Войтенко (34) - А.Борсук (19, автогол), Новак (36).
Украина: Неруш, Коваленко, И.Барсук, А.Барсук, Щитник, Корнийчук, Щерица, Медведь, Войток, Войтенко, Заворотный, Колесников.
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