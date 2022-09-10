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Пляжный футбол
10 сентября 2022, 20:03 | Обновлено 10 сентября 2022, 20:05
473
0

Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла в полуфинале Евролиги

Украинкам предстоит сражение за третье место

10 сентября 2022, 20:03 | Обновлено 10 сентября 2022, 20:05
473
0
Женская сборная Украины по пляжному футболу проиграла в полуфинале Евролиги
УАФ

В полуфинальном поединке Евролиги-2022 в Кальяри женская сборная Украины по пляжному футболу в упорнейшей борьбе уступила команде Италии.

После вчерашней победы над Португалией (3:2) подопечные Юрия Клименко гарантировали себе пропуск на Европейские игры 2023 года в Кракове и вышли в полуфинал Евролиги-2022. Там их ждал хозяин турнира — сборная Италии.

Первый период встречи завершился в пользу итальянок благодаря единственному точному удару Виктории Привитеры. Во второй 12-минутке команды мячей не забивали, а в середине третьей Джулия Оливьери крайне усложнила сине-желтое задание пробиться в финал турнира — 2:0.

Впрочем, через две минуты Снежана Воловенко вернула надежду нашей команде, но буквально сразу Клаудиа Саджон забила третий мяч в ворота Анастасии Терех.

Так что 3:1 — победа сборной Италии.

Евролига-2022 по пляжному футболу. Женщины. Дивизион А

1/2 финала

Италия - Украина - 3:1
Голы: Привитера (10), Оливьери (28), Саджон (32) - Воловенко (30).

Украина: Терех, Воловенко, Дехтяр, Костюк, Василюк, Клипаченко, Кирильчук, Крамная, Дубицкая, Выпасняк, Тихонова.

Таким образом, женская сборная Украины завтра в поединке за третье место снова сойдется с командой Португалии, которая в другом полуфинале уступила Испании (2:5).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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