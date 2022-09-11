Италия11 сентября 2022, 12:40 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:48
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Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Кремонезе
Украинский хавбек начнет поединок с первых минут
11 сентября 2022, 12:40 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:48
207
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» примет «Кремонезе».
Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды из Бергамо. Встреча начнется в 13:30 по Киеву.
Отметим, что в этом сезоне 29-летний Малиновский провел 5 поединков, в которых забил 1 мяч и сделал 1 ассист.
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