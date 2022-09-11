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Италия
11 сентября 2022, 12:40 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:48
207
0

Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Кремонезе

Украинский хавбек начнет поединок с первых минут

11 сентября 2022, 12:40 | Обновлено 11 сентября 2022, 12:48
207
0
Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Кремонезе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Сегодня, 11 сентября, состоится матч 6-го тура итальянской Серии А, в котором «Аталанта» примет «Кремонезе».

Украинский полузащитник Руслан Малиновский попал в стартовый состав команды из Бергамо. Встреча начнется в 13:30 по Киеву.

Отметим, что в этом сезоне 29-летний Малиновский провел 5 поединков, в которых забил 1 мяч и сделал 1 ассист.

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Руслан Малиновский Кремонезе Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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