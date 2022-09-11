Без помощи Малиновского. Аталанта не удержала победу над Кремонезе

В домашней игре 6-го тура Серии А Аталанта была вынуждена довольствоваться ничьей с Кремонезе – 1:1.

На 74-й минуте команду украинского полузащитника Руслана Малиновского вперед вывел Демирал. Гости отыгрались через четыре минуты усилиями Валери.

Обмен голами команды провели тода, когда на поле уже не было Малиновского. Начав встречу в старте Аталанты, он отыграл до 56-й минуты и был заменен на Эдерсона.

Бергамаски в таблице Серии А занимают второе место с 14 очками. Столько же у Наполи и Милана. 18 сентября Аталанта сыграет в Риме с Ромой.

Чемпионат Италии. 6-й тур

Аталанта – Кремонезе – 1:1

Голы: Демирал, 74 (1:0). Валери, 78 (1:1).

Аталанта: Муссо, Хатебур (Дзортеа, 86), Толои, Демирал, Околи, Соппи (Мэле, 86), де Рон, Малиновский (Эдерсон, 56), Копмейнерс, Лукман (Пашалич, 77), Муриэль (Хейлунд, 56).

Кремонезе: Раду, Серникола (Хендри, 83), Кирикеш, Лочошвили, Айву, Валери, Мейте, Эскаланте (Дзанимаккья, 60), Пикель (Аскасибар, 68), Дессерс (Чиофани, 83), Окереке (Афена-Гьян, 68).