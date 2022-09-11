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Италия
11 сентября 2022, 16:53 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:19
424
0

Без помощи Малиновского. Аталанта не удержала победу над Кремонезе

«Богиня» поделила очки с новичком сезона

11 сентября 2022, 16:53 | Обновлено 11 сентября 2022, 18:19
424
0
Без помощи Малиновского. Аталанта не удержала победу над Кремонезе
Getty Images/Global Images Ukraine

В домашней игре 6-го тура Серии А Аталанта была вынуждена довольствоваться ничьей с Кремонезе – 1:1.

На 74-й минуте команду украинского полузащитника Руслана Малиновского вперед вывел Демирал. Гости отыгрались через четыре минуты усилиями Валери.

Обмен голами команды провели тода, когда на поле уже не было Малиновского. Начав встречу в старте Аталанты, он отыграл до 56-й минуты и был заменен на Эдерсона.

Бергамаски в таблице Серии А занимают второе место с 14 очками. Столько же у Наполи и Милана. 18 сентября Аталанта сыграет в Риме с Ромой.

Чемпионат Италии. 6-й тур

Аталанта – Кремонезе – 1:1

Голы: Демирал, 74 (1:0). Валери, 78 (1:1).

Аталанта: Муссо, Хатебур (Дзортеа, 86), Толои, Демирал, Околи, Соппи (Мэле, 86), де Рон, Малиновский (Эдерсон, 56), Копмейнерс, Лукман (Пашалич, 77), Муриэль (Хейлунд, 56).

Кремонезе: Раду, Серникола (Хендри, 83), Кирикеш, Лочошвили, Айву, Валери, Мейте, Эскаланте (Дзанимаккья, 60), Пикель (Аскасибар, 68), Дессерс (Чиофани, 83), Окереке (Афена-Гьян, 68).

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Источник Sport.ua
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