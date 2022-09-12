Италия12 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:53
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Аталанта – Кремонезе – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
12 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:53
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В матче 6-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Кремонезе» со счетом 1:1.
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэле Валери (Кремонезе).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Аталанта).
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