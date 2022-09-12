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  4. Аталанта – Кремонезе – 1:1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Аталанта
11.09.2022, FT 1 : 1
Кремонезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
12 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:53
32
0

Аталанта – Кремонезе – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

12 сентября 2022, 02:20 | Обновлено 12 сентября 2022, 02:53
32
0
Аталанта – Кремонезе – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Кремонезе» со счетом 1:1.

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Эмануэле Валери (Кремонезе).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Аталанта).
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Аталанта Кремонезе видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу
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Источник Sport.ua
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