Италия07 сентября 2022, 19:33 |
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ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
Руслан приобщился к искусству кинематографа
07 сентября 2022, 19:33 |
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Украинский футболист «Аталанты» Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной посетил Венецианский кинофестиваль.
«Когда в Бельгии Руслан был номинирован на премию игрока года, мы поехали на Гала вечер по этому случаю. И тогда я сказала: «Наша первая красная дорожка и не последняя». И вот теперь я отдаю должок. Привезла мужа в Венецию», – написала Роксана в инстаграме.
Отметим, что в текущем сезоне Руслан сыграл 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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