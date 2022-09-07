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  4. ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
Италия
07 сентября 2022, 19:33 |
733
0

ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль

Руслан приобщился к искусству кинематографа

07 сентября 2022, 19:33 |
733
0
ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский футболист «Аталанты» Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной посетил Венецианский кинофестиваль.

«Когда в Бельгии Руслан был номинирован на премию игрока года, мы поехали на Гала вечер по этому случаю. И тогда я сказала: «Наша первая красная дорожка и не последняя». И вот теперь я отдаю должок. Привезла мужа в Венецию», – написала Роксана в инстаграме.

Отметим, что в текущем сезоне Руслан сыграл 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. 

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская lifestyle
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Источник Sport.ua
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