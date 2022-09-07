ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль

Украинский футболист «Аталанты» Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной посетил Венецианский кинофестиваль.

«Когда в Бельгии Руслан был номинирован на премию игрока года, мы поехали на Гала вечер по этому случаю. И тогда я сказала: «Наша первая красная дорожка и не последняя». И вот теперь я отдаю должок. Привезла мужа в Венецию», – написала Роксана в инстаграме.

Отметим, что в текущем сезоне Руслан сыграл 5 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.