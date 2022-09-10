Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 сентября состоится женский финал на Открытом чемпионате США по теннису.

За титул сразятся полька Ига Свёнтек (№1 WTA) и Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Время начала матча – 23:00 по Киеву.

Ранее девушки играли между собой четыре раза, счет равный.

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