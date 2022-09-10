Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
10 сентября 2022, 19:15 |
95
0

Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала US Open

10 сентября 2022, 19:15 |
95
0
Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

10 сентября состоится женский финал на Открытом чемпионате США по теннису.

За титул сразятся полька Ига Свёнтек (№1 WTA) и Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Время начала матча – 23:00 по Киеву.

Ранее девушки играли между собой четыре раза, счет равный.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРОГНОЗ

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ига Свентек – Онс Жабер. Текстовая трансляция матча
Ига Свентек – Онс Жабер. Прогноз на финал US Open
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
смотреть онлайн Ига Свёнтек US Open 2022 Онс Жабер
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Футбол | 09 сентября 2022, 20:59 0
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью

Двух игроков киевского «Динамо» ждут операции в Испании

Возможный соперник Украины. Словения вышла в четвертьфинал Евробаскета
Баскетбол | 10 сентября 2022, 17:41 2
Возможный соперник Украины. Словения вышла в четвертьфинал Евробаскета
Возможный соперник Украины. Словения вышла в четвертьфинал Евробаскета

Дончич - снова лидер по очкам

Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Теннис | 09.09.2022, 07:21
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Камбек! Ига Свентек – в финале US Open 2022
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Футбол | 09.09.2022, 18:55
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Луческу – главный козырь Динамо, но он же может стать и ключевой слабостью
Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Футбол | 09.09.2022, 18:59
Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Шокировали лидера. Рух эффектно одолел Зарю во Львове
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
10.09.2022, 11:00 18
Баскетбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
10.09.2022, 01:50 2
MMA
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
Таблица коэффициентов УЕФА. Кроме победы Шахтера, ничего утешительного нет
09.09.2022, 07:50 8
Футбол
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги
08.09.2022, 20:15 2
Другие виды
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
09.09.2022, 17:39 1
Футбол
Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
10.09.2022, 01:14 3
Теннис
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче
08.09.2022, 21:41 51
Футбол
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
ФОТО. Фанаты Фенербахче пришли на матч с Динамо в масках путина
08.09.2022, 19:53 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности