Ига Свёнтек – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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10 сентября состоится женский финал на Открытом чемпионате США по теннису.
За титул сразятся полька Ига Свёнтек (№1 WTA) и Онс Жабер из Туниса (№5 WTA). Время начала матча – 23:00 по Киеву.
Ранее девушки играли между собой четыре раза, счет равный.
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