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  4. Ига Свентек – Онс Жабер. Прогноз на финал US Open
US Open
10 сентября 2022, 13:55 |
312
0

Ига Свентек – Онс Жабер. Прогноз на финал US Open

Кто заберет трофей?

10 сентября 2022, 13:55 |
312
0
Ига Свентек – Онс Жабер. Прогноз на финал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В финале женского Открытого чемпионата США по теннису сыграют Ига Свентек (Польша, WTA 1) и Онс Жабер (Тунис, WTA 5). По мнению букмекеров, Ига является фаворитом встречи.

На пути к финалу обе теннисистки выиграли по 6 матчей. Свентек – 1-я сеяная турнира, Жабер – 5-я.

Ига Свентек выиграла 4 матча в двух сетах и 2 матча в трех. В двух были обыграны Жасмин Паолини (Италия, WTA 56), Слоан Стивенс (США, WTA 51), Лорен Дэвис (США, WTA 105) и Джессика Пегула (США, WTA 8). Три партии для достижения успеха польке пришлось играть с Юле Нимайер (Германия, WTА 108) и Ариной Соболенко (WTA 6). Кстати, в матче с Соболенко Ига проиграла 1-й сет, а в третьем дважды уступала с брейком и проигрывала 2:4, но смогла камбекнуть и закрыть матч.

Онс Жабер выиграла все свои матчи в двух сетах, кроме игры с Шелби Роджерс (США, WTA 31). Тогда представительница Туниса проиграла 1-й сет, но успешно отыграла оставшиеся две партии. В двух партиях под горячую руку Онс попали Мэдисон Бренгл (США, WTA 61), Элизабет Мандлик (США, WTA 144), Вероника Кудерметова (WTA 18), Айла Томлянович (Австралия, WTA 46) и Каролин Гарсия (Франция, WTA 17). С Каролин Жабер шла в статусе андердога, но по итогу Онс позволила Гарсии взять всего 4 гейма (6:1, 6:3).

Instagram. Онс Жабер

Свентек в этом году имела винстрик из 37 матчей, во время которого она выиграла 6 трофеев: хардовые турниры в Дохе (Катар), Индиан-Уэллсе (США) и Майами (США), а также еще 3 на грунте, в том числе и Ролан Гаррос. Для Иги это будет первый финал US Open и первый финал хардового турнира Grand Slam.

Онс Жабер в этом году может похвастаться победой на турнире в Мадриде (Испания, грунт) и в Берлине (Германия, трава). Также она проиграла еще 3 финала: в Чарльстоне (США, серый грунт), в Риме (Италия, грунт) и на Уимблдоне (Великобритания, трава). Онс – первая африканская теннисистка, которая прошла в финал US Open. Она поборется за свой первый трофей Grand Slam. Отметим, что после финала Онс станет 2-й ракеткой мира независимо от результата.

Ранее девушки встречались между собой 4 раза. Счет в личных встречах 2:2, на харде 1:1, одна победа на траве в пользу Жабер и одна на грунте для Свентек.

Финал состоится 10 сентября не ранее 23:00 по Киеву.

Прогноз от Sport.ua – Тотал тай-брейков больше 0.5 (коэф. 3.62)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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