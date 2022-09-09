Жабер вернется на вторую строчку мирового рейтинга

Пятая ракетка мира Онс Жабер в полуфинале US Open одолела француженку Каролин Гарсию (6:1, 6:3).

Это позволило представительнице Туниса выйти во второй подряд финал турниров Grand Slam.

По итогам Открытого чемпионата США Жабер вернется на вторую строчку рейтинга, но до первой даже в случае победы над Игой Свёнтек будет далеко.

Также отметим, что Жабер прервала 13-матчевую беспроигрышную серию француженки.