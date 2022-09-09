US Open09 сентября 2022, 09:35 |
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Жабер вернется на вторую строчку мирового рейтинга
Представительница Туниса снова будет на своем месте
09 сентября 2022, 09:35 |
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Пятая ракетка мира Онс Жабер в полуфинале US Open одолела француженку Каролин Гарсию (6:1, 6:3).
Это позволило представительнице Туниса выйти во второй подряд финал турниров Grand Slam.
По итогам Открытого чемпионата США Жабер вернется на вторую строчку рейтинга, но до первой даже в случае победы над Игой Свёнтек будет далеко.
Также отметим, что Жабер прервала 13-матчевую беспроигрышную серию француженки.
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