Цуренко сыграет в основной сетке турнира WTA в Словении

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Портороже (Словения).

Это случилось после отказа от участия Барборы Крейчиковой.

Открытый чемпионат Словении по теннису пройдет с 12 по 18 сентября. Призовой фонд $251,750.

Из украинок на этом турнире также сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская.