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WTA
10 сентября 2022, 18:38 | Обновлено 10 сентября 2022, 18:39
149
0

Цуренко сыграет в основной сетке турнира WTA в Словении

Леся выступит на соревнованиях в Портороже

10 сентября 2022, 18:38 | Обновлено 10 сентября 2022, 18:39
149
0
Цуренко сыграет в основной сетке турнира WTA в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Портороже (Словения).

Это случилось после отказа от участия Барборы Крейчиковой.

Открытый чемпионат Словении по теннису пройдет с 12 по 18 сентября. Призовой фонд $251,750.

Из украинок на этом турнире также сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская.

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