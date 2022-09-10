WTA10 сентября 2022, 18:38 | Обновлено 10 сентября 2022, 18:39
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Цуренко сыграет в основной сетке турнира WTA в Словении
Леся выступит на соревнованиях в Портороже
10 сентября 2022, 18:38 | Обновлено 10 сентября 2022, 18:39
149
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Украинская теннисистка Леся Цуренко попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Портороже (Словения).
Это случилось после отказа от участия Барборы Крейчиковой.
Открытый чемпионат Словении по теннису пройдет с 12 по 18 сентября. Призовой фонд $251,750.
Из украинок на этом турнире также сыграют Марта Костюк и Даяна Ястремская.
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