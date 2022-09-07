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WTA
07 сентября 2022, 22:39 | Обновлено 07 сентября 2022, 23:29
477
0

Ястремская попала в основу турнира в Словении на отказе россиянки

Людмила Самсонова в Порторож не поедет

07 сентября 2022, 22:39 | Обновлено 07 сентября 2022, 23:29
477
0
Ястремская попала в основу турнира в Словении на отказе россиянки
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Портороже (Словения).

Это случилось после отказа от участия Людмилы Самсоновой.

На соревнованиях сыграют несколько участниц из топ-30: Эмма Радукану (пока №11 WTA), Беатрис Хаддад Майя, Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина, Мартина Тревизан и Екатерина Александрова.

Открытый чемпионат Словении по теннису пройдет с 12 по 18 сентября. Призовой фонд $251,750.

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WTA Порторож Даяна Ястремская Людмила Самсонова
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