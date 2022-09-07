Ястремская попала в основу турнира в Словении на отказе россиянки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в Портороже (Словения).

Это случилось после отказа от участия Людмилы Самсоновой.

На соревнованиях сыграют несколько участниц из топ-30: Эмма Радукану (пока №11 WTA), Беатрис Хаддад Майя, Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина, Мартина Тревизан и Екатерина Александрова.

Открытый чемпионат Словении по теннису пройдет с 12 по 18 сентября. Призовой фонд $251,750.