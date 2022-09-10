Без трофея в Австрии. Молчанов проиграл парный финал

Украинский теннисист Денис Молчанов и его партнер Зденек Коларж (Чехия) в двух сетах проиграли парный грунтовой финал челлленджера в Тульне (Австрия).

АТР челленджер Тульн (Австрия). Пары. Грунт. Финал

Денис Молчанов (Украина) / Зденек Коларж (Чехия) – Александер Эрлер (Австрия) / Лукас Мидлер (Австрия) – 3:6, 4:6

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Отметим, что во втором сете украинец и чех выигрывали со счетом 3:1, но затем проиграли 4 гейма подряд, тем самым упустив все шансы на успех в матче.