ATP10 сентября 2022, 14:56 |
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Без трофея в Австрии. Молчанов проиграл парный финал
Украинец вместе со своим напарником уступили австрийской паре в двух сетах
10 сентября 2022, 14:56 |
69
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Украинский теннисист Денис Молчанов и его партнер Зденек Коларж (Чехия) в двух сетах проиграли парный грунтовой финал челлленджера в Тульне (Австрия).
АТР челленджер Тульн (Австрия). Пары. Грунт. Финал
Денис Молчанов (Украина) / Зденек Коларж (Чехия) – Александер Эрлер (Австрия) / Лукас Мидлер (Австрия) – 3:6, 4:6
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Отметим, что во втором сете украинец и чех выигрывали со счетом 3:1, но затем проиграли 4 гейма подряд, тем самым упустив все шансы на успех в матче.
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