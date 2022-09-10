В субботу, 10 сентября, в Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл Арена», вместимостью 47 069 зрителей, состоится матч 6-го тура чемпионата Германии, в котором «РБ Лейпциг» примет «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

РБ Лейпциг

«Быки» в начале этой недели получили нового главного тренера. Руководство клуба указало на двери Доменико Тедеско. Ему не простили как неубедительный старт команды в чемпионате Германии (12 место с 5 очками из 15 возможных), так и крупное домашнее поражение 1:4 от донецкого «Шахтера» в стартовом туре Лиги чемпионов. Новым наставником «быков» стал Марко Розе.

В настоящий момент «РБ Лейпциг» идет на серии из двух поражений. Перед фиаско в матче с «горняками» Донецка команда пережила в немецкой Бундеслиге крупную неприятность во Франкфурте в матче с «Айнтрахтом» - 0:4.

А до этого у «быков» имелась серию из двух побед: в Кубке Германии они обыграли со счетом 8:0 «Тевтонию Оттензен», а в чемпионате Германии одолели дома «Вольфсбург» - 2:0 (единственная в Бундеслиге-2022/2023 победа команды).

Боруссия Дортмунд

В турнирной таблице немецкого чемпионата «шмели» занимают на сегодня 2 место. Они в пяти матчах, одержав 4 победы при одном поражении, набрали 12 очков. Столько же имеет и «Фрайбург», с которым дортмундцы составляют дуэт лидеров. За ними вплотную идут «Бавария» и «Унион Берлин», у которых по 11 пунктов.

Стартовала «Боруссия» в Бундеслиге с двух побед – над «Байером» дома со счетом 1:0 и над «Фрайбургом» 3:1 на выезде. Затем коса у команды Эдина Терзича нашла на камень в домашней игре с «Вердером» - 2:3. Впрочем, дортмундцы тут же реабилитировались двумя выигрышами, одолев в Берлине «Герту» и дома «Хоффенхайм» с одинаковым счетом 1:0.

На этой неделе «Боруссия» взяла успешный старт в группе Лиги чемпионов – она дома со счетом 3:0 более чем уверенно разобралась с «Копенгагеном».

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи – Диалло, Симакан, Орбан, Хенрихс, Лаймер, Шлягер, Раум, Нкунку, Собослаи, Вернер.

Боруссия Дортмунд: Майер – Вольф, Шлоттербек, Хуммельс, Геррейро, Ройс, Салих Озкан, Беллингем, Брандт, Рейна, Модест.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

10 сентября, суббота