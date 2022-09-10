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Чемпионат Германии
Бавария
10.09.2022, FT 2 : 2
Штутгарт
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Германия
10 сентября 2022, 18:28 |
1187
0

Лейпциг после Шахтера сменил тренера и разгромил Боруссию Д

Успех команды Марко Розе

10 сентября 2022, 18:28 |
1187
0
Лейпциг после Шахтера сменил тренера и разгромил Боруссию Д
twitter.com/rbleipzig

«Лейпциг» после поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов сменил тренера и сразу же добился успеха. Команда Марко Розе в матче чемпионата Германии обыграла «Боруссию» Дортмунд 3:0.

Отметим «Баварию», которая потеряла очки на своем поле в матче против «Штутгарта».

Чемпионат Германии. 6-й тур

Бавария - Штутгарт 2:2
Голы: Тель, 36, Мусиала, 60 - Фюрих, 57, Гирасси, 90+2 (с пен)

Лейпциг - Боруссия Д 3:0
Голы: Орбан, 6, Соболчай, 45, Айдара, 84

Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург 0:1
Гол: Лакруа, 60

Герта - Байер 2:2
Голы: Сердар, 56, Рихтер, 74 - Демирбай, 59, Шик, 79

Хоффенхайм - Майнц 4:1
Голы: Крамарич, 44, 53, Промел, 69, Кадербек, 90 - Кор, 83

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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