Лейпциг после Шахтера сменил тренера и разгромил Боруссию Д

«Лейпциг» после поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов сменил тренера и сразу же добился успеха. Команда Марко Розе в матче чемпионата Германии обыграла «Боруссию» Дортмунд 3:0.

Отметим «Баварию», которая потеряла очки на своем поле в матче против «Штутгарта».

Чемпионат Германии. 6-й тур

Бавария - Штутгарт 2:2

Голы: Тель, 36, Мусиала, 60 - Фюрих, 57, Гирасси, 90+2 (с пен)

Лейпциг - Боруссия Д 3:0

Голы: Орбан, 6, Соболчай, 45, Айдара, 84

Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург 0:1

Гол: Лакруа, 60

Герта - Байер 2:2

Голы: Сердар, 56, Рихтер, 74 - Демирбай, 59, Шик, 79

Хоффенхайм - Майнц 4:1

Голы: Крамарич, 44, 53, Промел, 69, Кадербек, 90 - Кор, 83

Турнирная таблица