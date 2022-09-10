Лейпциг после Шахтера сменил тренера и разгромил Боруссию Д
Успех команды Марко Розе
«Лейпциг» после поражения от «Шахтера» в Лиге чемпионов сменил тренера и сразу же добился успеха. Команда Марко Розе в матче чемпионата Германии обыграла «Боруссию» Дортмунд 3:0.
Отметим «Баварию», которая потеряла очки на своем поле в матче против «Штутгарта».
Чемпионат Германии. 6-й тур
Бавария - Штутгарт 2:2
Голы: Тель, 36, Мусиала, 60 - Фюрих, 57, Гирасси, 90+2 (с пен)
Лейпциг - Боруссия Д 3:0
Голы: Орбан, 6, Соболчай, 45, Айдара, 84
Айнтрахт Франкфурт - Вольфсбург 0:1
Гол: Лакруа, 60
Герта - Байер 2:2
Голы: Сердар, 56, Рихтер, 74 - Демирбай, 59, Шик, 79
Хоффенхайм - Майнц 4:1
Голы: Крамарич, 44, 53, Промел, 69, Кадербек, 90 - Кор, 83
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