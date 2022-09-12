10.09.2022, FT 3 : 0
Германия12 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:10
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РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
12 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:10
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В поединке 6-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Айдара (РБ Лейпциг).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
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