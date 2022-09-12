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Чемпионат Германии
РБ Лейпциг
10.09.2022, FT 3 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
12 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:10
31
0

РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

12 сентября 2022, 04:04 | Обновлено 12 сентября 2022, 05:10
31
0
РБ Лейпциг – Боруссия Дортмунд – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 6-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на своем поле разгромил дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:0.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Айдара (РБ Лейпциг).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Вилли Орбан (РБ Лейпциг).
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Источник Sport.ua
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