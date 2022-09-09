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US Open
09 сентября 2022, 21:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:56
48
0

Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфиналов US Open

09 сентября 2022, 21:55 | Обновлено 09 сентября 2022, 21:56
48
0
Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 сентября состоятся мужские полуфиналы на Открытом чемпионате США по теннису.

В 20:00 по Киеву сразятся Каспер Рууд и Карен Хачанов.

Не ранее 02:00 на корт выйдут Карлос Алькарас и Фрэнсис Тиафо.

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смотреть онлайн US Open 2022 Карлос Алькарас Фрэнсис Тиафо
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Источник Sport.ua
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