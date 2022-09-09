Карлос Алькарас – Фрэнсис Тиафо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 сентября состоятся мужские полуфиналы на Открытом чемпионате США по теннису.

В 20:00 по Киеву сразятся Каспер Рууд и Карен Хачанов.

Не ранее 02:00 на корт выйдут Карлос Алькарас и Фрэнсис Тиафо.

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