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09 сентября 2022, 18:52 | Обновлено 09 сентября 2022, 19:13
2047
0

Деньги не пахнут и нет принципов. Арбитр финала ЛЧ будет работать в рф

Серб Милорад Мажич отправился в страну-агрессор

09 сентября 2022, 18:52 | Обновлено 09 сентября 2022, 19:13
2047
0
Деньги не пахнут и нет принципов. Арбитр финала ЛЧ будет работать в рф
Getty Images/Global Images Ukraine

49-летний Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте российского футбольного союза.

Серб работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. В 2016-м он судил матч за Суперкубок УЕФА, а в 2018-м – финал Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем.

Ранее в состав эск рфс вошел ещ один известный в прошлом арбитр - Равшан Ирматов из Узбекистана.

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Милорад Мажич
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Источник Sport.ua
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