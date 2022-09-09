Деньги не пахнут и нет принципов. Арбитр финала ЛЧ будет работать в рф

49-летний Мажич вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте российского футбольного союза.

Серб работал на чемпионатах мира 2014 и 2018 годов. В 2016-м он судил матч за Суперкубок УЕФА, а в 2018-м – финал Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем.

Ранее в состав эск рфс вошел ещ один известный в прошлом арбитр - Равшан Ирматов из Узбекистана.