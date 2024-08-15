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  4. На россию не поедет. Итальянский рефери высказался о возможной работе в рф
Италия
15 августа 2024, 12:20 |
812
2

На россию не поедет. Итальянский рефери высказался о возможной работе в рф

Даниэле Орсато не будет работать в рфс

15 августа 2024, 12:20 |
812
2
На россию не поедет. Итальянский рефери высказался о возможной работе в рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Орсато

Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато высказался относительно возможной работы в российском футбольном союзе:

«Еду ли я в россию? Точно нет. Меня попросили сотрудничать с рф арбитражным экспертом. Мне очень польстило это приглашение. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и вне его, я решил не соглашаться».

Ранее сообщалось, что изначально Орсато согласился на работу из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем, но через несколько часов сообщил об отказе от работы.

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судейство Российский футбольный союз Даниэле Орсато
Дмитро Вербинський Источник: La Repubblica
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Комментарии 2
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didora
Ще не перевилися принципові люди. А разом з тим ще й люди, які шевелять мізками.
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+2
vasilichn
Респект!!!
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