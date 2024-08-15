На россию не поедет. Итальянский рефери высказался о возможной работе в рф
Даниэле Орсато не будет работать в рфс
Известный итальянский арбитр Даниэле Орсато высказался относительно возможной работы в российском футбольном союзе:
«Еду ли я в россию? Точно нет. Меня попросили сотрудничать с рф арбитражным экспертом. Мне очень польстило это приглашение. Однако в свете текущей социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался как на поле, так и вне его, я решил не соглашаться».
Ранее сообщалось, что изначально Орсато согласился на работу из-за дружеских отношений с руководителем департамента судейства РФС Милорадом Мажичем, но через несколько часов сообщил об отказе от работы.
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