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  4. ШЕЛАЕВ: «Результат Динамо в Стамбуле стоит признать закономерным»
Лига Европы
09 сентября 2022, 15:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:00
158
0

ШЕЛАЕВ: «Результат Динамо в Стамбуле стоит признать закономерным»

Экс-полузащитник сборной Украины - о матчах Динамо и Днепра-1 в еврокубках

09 сентября 2022, 15:39 | Обновлено 09 сентября 2022, 16:00
158
0
ШЕЛАЕВ: «Результат Динамо в Стамбуле стоит признать закономерным»
ФК Динамо Киев

45-летний Олег Шелаев, который в карьере среди прочего играл за Зарю, Шахтер, Днепр и Металлист, рассказал о проблемах, с которыми столкнулось Динамо в игре 1-го тура Лиги Европы с Фенербахче (1:2), а также отдал должное игрокам Днепра-1, несмотря на поражение команды от АЗ (0:1) в матче Лиги конференций.

«В свете неудачных игр Динамо в чемпионате Украины у команды наметился плохой психологический фон. Сейчас у команды спад – и физический, и эмоциональный. К матчу в Стамбуле динамовцы подходили с массой проблем. Одна из них – отсутствие нападающего. Легионеры к нам не поедут, а хорошего украинского форварда найти сложно. Проблема форварда у Динамо давно, уже более года, но ее решить, пока не удалось.

Если проанализировать ход всего поединка, то стоит признать результат закономерным. Турецкая команда наиграла на победу. Бывает, что та или иная команда с плохой игрой добивается победного результата, но это бывает редко. Безусловно, тяжело принять тот факт, что динамовцы пропустили решающий мяч в компенсированное время. Это болезненно принимается всеми.

Днепр-1? Учитывая соотношение сил, то днепряне показали достойный футбол. Подопечные Александра Кучера сыграли очень организованно, не давая свободных зон сопернику. Видно, что тренерский штаб днепрян хорошо изучил игру противника. У игроков гостей было мало пространства. Чуть ли не единственный момент они и реализовали. Полагаю, что футболисты Днепра-1 постепенно вкатились в сезон. Победные матчи в украинской Премьер-лиге им в этом помогли.

АЗ сеялся из первой корзины при жеребьевке. Безусловно, голландцы хотят пройти дальше в Лиге конференций, однако они зачастую в групповом турнире не играют на своем максимуме. Их тренер может производить ротацию. А вот у Днепра-1 мотивация просто зашкаливала. Все ребята хотели доказать Кучеру, что они достойны играть в стартовом составе», - поделился мнением Шелаев.

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Источник Sportarena
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