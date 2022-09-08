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  4. Левандовски – игрок недели в Лиге чемпионов!
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 17:12
180
1

Левандовски – игрок недели в Лиге чемпионов!

Выиграл конкуренцию у Мбаппе

08 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 17:12
180
1
Левандовски – игрок недели в Лиге чемпионов!
ФК Барселона. Роберт Левандовски

Польский форвард Роберт Левандовски, который выступает за «Барселону», отметился хет-триком в матче против «Виктории» Пльзень в 1-м туре группового этапа ЛЧ и был признан лучшим игроком недели.

Также на эту номинацию претендовали:

  • Лерой Сане (Германия, «Бавария»)
  • Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
  • Петр Зелиньски (Польша, «Наполи»)

Отметим, что гол Мбаппе стал лучшим по итогам 1-го тура ЛЧ.

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Левандовски дал оценку своей результативности за Барселону
Петр Зелиньски Роберт Левандовски лучший игрок Барселона Виктория Пльзень Лерой Сане Килиан Мбаппе
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Источник УЕФА
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AK.228
Думаю не сумує за баварією.... Так, Вумнику!?
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