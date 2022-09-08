Лига чемпионов08 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 17:12
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Левандовски – игрок недели в Лиге чемпионов!
Выиграл конкуренцию у Мбаппе
08 сентября 2022, 17:10 | Обновлено 08 сентября 2022, 17:12
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Польский форвард Роберт Левандовски, который выступает за «Барселону», отметился хет-триком в матче против «Виктории» Пльзень в 1-м туре группового этапа ЛЧ и был признан лучшим игроком недели.
Также на эту номинацию претендовали:
- Лерой Сане (Германия, «Бавария»)
- Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
- Петр Зелиньски (Польша, «Наполи»)
Отметим, что гол Мбаппе стал лучшим по итогам 1-го тура ЛЧ.
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