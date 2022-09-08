Левандовски – игрок недели в Лиге чемпионов!

Польский форвард Роберт Левандовски, который выступает за «Барселону», отметился хет-триком в матче против «Виктории» Пльзень в 1-м туре группового этапа ЛЧ и был признан лучшим игроком недели.

Также на эту номинацию претендовали:

Лерой Сане (Германия, «Бавария»)

Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Петр Зелиньски (Польша, «Наполи»)

Отметим, что гол Мбаппе стал лучшим по итогам 1-го тура ЛЧ.