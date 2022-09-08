Барселона – Виктория П – 5:1. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор

В среду, 7 сентября, завершился матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Викторией» Пльзень. Каталонский клуб уверенно стартовал с победы в группе С со счетом 5:1.

Польский нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С

«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сикора, 44

«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1. Видео голов и обзор матча

Гол! 1:0 Кессье, 13 мин.

Гол! 2:0 Левандовски, 34 мин.

Гол! 2:1 Сикора, 44 мин.

Гол! 3:1 Левандовски, 45+3 мин.

Гол! 4:1 Левандовски, 67 мин.

Гол! 5:1 Торрес, 71 мин.