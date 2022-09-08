Барселона – Виктория П – 5:1. Хет-трик Левандовски. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
В среду, 7 сентября, завершился матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Викторией» Пльзень. Каталонский клуб уверенно стартовал с победы в группе С со счетом 5:1.
Польский нападающий Роберт Левандовски оформил хет-трик.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С
«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовски, 34, 45+3, 67, Торрес, 71 – Сикора, 44
«Барселона» – «Виктория» Пльзень – 5:1. Видео голов и обзор матча
Гол! 1:0 Кессье, 13 мин.
Гол! 2:0 Левандовски, 34 мин.
Гол! 2:1 Сикора, 44 мин.
Гол! 3:1 Левандовски, 45+3 мин.
Гол! 4:1 Левандовски, 67 мин.
Гол! 5:1 Торрес, 71 мин.
События матча
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