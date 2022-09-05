В среду, 7 сентября, состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором испанская «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет чешскую «Викторию Пльзень». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Барселона

В ноябре прошлого года «сине-гранатовых» возглавил легенда клуба Хави. Долгое время каталонцы боролись за чемпионский титул в Ла Лиге, однако навязать конкуренцию мадридскому «Реалу» им все же не удалось. Стать чемпионом Испании «Барселона» не может уже три года подряд, а последний триумф в Лиге чемпионов датирован сезоном-2014/15.

Отсутствие трофеев не может радовать ни болельщиков клуба, ни руководство. Поэтому в этой кампании подопечные Хави сделают все возможное для того, чтобы триумфовать как минимум в одном турнире, а желательно – сразу в нескольких. Однако учитывая, что в одной группе с каталонцами грозные миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария», даже выйти в плей-офф Лиги чемпионов будет непросто.

Виктория Пльзень

Чемпион Чехии, в отличие от соперников по группе, стартовал в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, где не оставил никаких шансов оппоненту. Команда Михала Билека разгромила финский ХИК с общим счетом 7:1. Далее было противостояние с молдавским «Шерифом» и две одинаковые победы с минимальным преимуществом – 2:1 и 2:1.

В четвертой квалифайне турнира, на пути к групповому этапу «Виктория Пльзень» сразилась с азербайджанским «Карабахом». Выездная встреча завершилась безголевой ничьей, а на своем поле чешская команда выиграла 2:1. Однако теперь побороться за еврокубковую весну шансов, по мнению букмекеров и экспертов, у «Виктории» почти нет. Даже зацепиться за одну-две ничьи в шести турах с такими оппонентами будет очень непросто.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.08 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Стеген – Араухо, Кристенсен, Гарсия, де Йонг, Гави, Дембеле, Педри, Торрес, Диас, Левандовски.

«Виктория Пльзень»: Станек – Гавель, Перница, Гейда, Ржезник, Калвах, Буча, Москера, Сикора, Копиц, Хоры.

7 сентября, среда