Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов

Завершились матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе C.

«Бавария» на выезде разобралась с «Интером», а «Барселона» в домашних шансах прогнозировано разгромила «Викторию Пльзень».

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа C

«Интер» – «Бавария» – 0:2

Голы: Сане (25), автогол Д`Амброзио (66).

«Барселона» – «Виктория Пльзень» – 5:1

Голы: Кессье (13), Левандовски (34, 45, 67), Сикора (44), Ферран Торрес (71).

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