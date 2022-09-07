Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов
Лига Чемпионов
Интер Милан
07.09.2022, FT 0 : 2
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
07 сентября 2022, 23:53 |
339
0

Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов

Пострадали «Интера» и «Виктория Пльзень»

07 сентября 2022, 23:53 |
339
0
Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Завершились матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе C.

«Бавария» на выезде разобралась с «Интером», а «Барселона» в домашних шансах прогнозировано разгромила  «Викторию Пльзень». 

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа C

«Интер» – «Бавария» – 0:2
Голы: Сане (25), автогол Д`Амброзио (66).

«Барселона» – «Виктория Пльзень» – 5:1 
Голы: Кессье (13), Левандовски (34, 45, 67), Сикора (44), Ферран Торрес (71).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Ливерпуль сгорел в Неаполе, Тоттенхэм в большинстве дожал Марсель
Цирк у Атлетико с Порту! Брюгге выиграл, Яремчук и Соболь вышли на замену
Забил сын Симеоне. Ливерпуль пропустил от Наполи 3 гола в первом тайме
Лига чемпионов Интер Милан Бавария Барселона Виктория Пльзень
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
Футбол | 07 сентября 2022, 02:41 21
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я – самый счастливый тренер в мире. Это незабываемый дебют»

Наставник «Шахтера» дал пресс-конференцию после победы над «РБ Лейпциг»

ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
Футбол | 07 сентября 2022, 12:18 26
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Тухель уволен с поста главного тренера Челси

Немецкому специалисту не простили поражение от «Динамо» Загреб

ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
Футбол | 07.09.2022, 19:33
ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
ФОТО. Малиновский с красавицей-женой посетил Венецианский кинофестиваль
Вице-президент ФТУ жестко ответил на троллинг Стаховского
Теннис | 07.09.2022, 20:10
Вице-президент ФТУ жестко ответил на троллинг Стаховского
Вице-президент ФТУ жестко ответил на троллинг Стаховского
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Футбол | 07.09.2022, 05:53
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
ТЕДЕСКО: «То, как проходила игра с Шахтером, было просто сумасшествием»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
Украина – лидер! Уже в плей-офф! Турнирные таблицы Евробаскета после тура 3
06.09.2022, 00:12
Баскетбол
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
Швед открыл счет в матче ЛЧ! Вратарь Лейпцига накосячил и сделал подарок
06.09.2022, 22:21 1
Футбол
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
Фьюри предложил Джошуа очень щедрое распределение гонорара
06.09.2022, 18:41 10
Бокс
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
Эдди ХИРН: «Бой Джошуа – Фьюри в пять раз больше поединка Фьюри – Усик»
07.09.2022, 10:22 7
Бокс
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
Багатскис объяснил, почему взял тайм-аут за 0.9 с до конца матча с Италией
06.09.2022, 04:30 2
Баскетбол
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
Порядок бьет класс. Шахтер зрелищно разбил РБ Лейпциг
06.09.2022, 23:53 114
Футбол
Список Петракова: есть вопросы
Список Петракова: есть вопросы
06.09.2022, 06:30 55
Футбол
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Шахтер – 1:4. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
07.09.2022, 00:03 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности