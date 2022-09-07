Лига Чемпионов
07.09.2022, FT 0 : 2
Лига чемпионов07 сентября 2022, 23:53 |
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Бавария и Барселона победно стартовали в Лиге чемпионов
Пострадали «Интера» и «Виктория Пльзень»
07 сентября 2022, 23:53 |
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Завершились матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе C.
«Бавария» на выезде разобралась с «Интером», а «Барселона» в домашних шансах прогнозировано разгромила «Викторию Пльзень».
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа C
«Интер» – «Бавария» – 0:2
Голы: Сане (25), автогол Д`Амброзио (66).
«Барселона» – «Виктория Пльзень» – 5:1
Голы: Кессье (13), Левандовски (34, 45, 67), Сикора (44), Ферран Торрес (71).
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