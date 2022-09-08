Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 сентября состоятся женские полуфиналы на Открытом чемпионате США по теннису.

Вторыми на корт выйдут Ига Свёнтек (№1 WTA) и Арина Соболенко (№6 WTA). Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву (в ночь с четверга на пятницу по Киеву).

Ранее девушки играли между собой четыре раза, Свёнтек выиграла три встречи.

В финале победительница сразится против француженки Каролин Гарсии (№17 WTA) или Онс Жабер из Туниса (№5 WTA).

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