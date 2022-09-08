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  4. Интер – Бавария – 0:2. Комфортная победа немцев. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов
08 сентября 2022, 04:32 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:35
66
0

Интер – Бавария – 0:2. Комфортная победа немцев. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

08 сентября 2022, 04:32 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:35
66
0
Интер – Бавария – 0:2. Комфортная победа немцев. Видео голов и обзор матча
Instagram. Лерой Сане

Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе С сошлись «Интер» и «Бавария». Немецкий коллектив комфортно для себя закончил матч со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С

«Интер» – «Бавария» – 0:2

Голы: Сане, 25, автогол Д`Амброзио, 66

«Интер» – «Бавария» – 0:2. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гол! 0:1 Сане, 25 мин.

Гол! 0:2 автогол Д`Амброзио, 66 мин.

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Интер Милан Бавария Интер - Бавария Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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