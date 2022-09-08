Интер – Бавария – 0:2. Комфортная победа немцев. Видео голов и обзор матча

Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе С сошлись «Интер» и «Бавария». Немецкий коллектив комфортно для себя закончил матч со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С

«Интер» – «Бавария» – 0:2

Голы: Сане, 25, автогол Д`Амброзио, 66

«Интер» – «Бавария» – 0:2. Смотрите видео голов и обзор матча.

Гол! 0:1 Сане, 25 мин.

Гол! 0:2 автогол Д`Амброзио, 66 мин.