Лига чемпионов08 сентября 2022, 04:32 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:35
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Интер – Бавария – 0:2. Комфортная победа немцев. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
08 сентября 2022, 04:32 | Обновлено 08 сентября 2022, 04:35
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Вчера, 7 сентября, завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В группе С сошлись «Интер» и «Бавария». Немецкий коллектив комфортно для себя закончил матч со счетом 2:0.
Лига чемпионов. 1-й тур. Группа С
«Интер» – «Бавария» – 0:2
Голы: Сане, 25, автогол Д`Амброзио, 66
«Интер» – «Бавария» – 0:2. Смотрите видео голов и обзор матча.
Гол! 0:1 Сане, 25 мин.
Гол! 0:2 автогол Д`Амброзио, 66 мин.
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