Интер Милан

Во среду, 7 сентября, «Интер» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов примет дома «Баварию». Встреча состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Интер

«Интер» подходит к матчу не в самом лучшем расположении духа. В субботу было проиграно миланское дерби (2:3), хотя шансы отыграться и были. Но если в обороне допускать такие ошибки, а соперники будут показывать хорошую реализацию, то на положительный результат рассчитывать не приходится.

До этого матча результаты тоже были не самыми лучшими, в турнирной таблице Серии А команда Симоне Индзаги идет лишь на восьмом месте, проиграв еще и «Лацио» (1:3).

Команде не сможет помочь травмированный Ромелу Лукаку, который улетел в Бельгию лечить растяжение связок левого бедра. В общем, перед матчем с «Баварией» все довольно печально.

Бавария

У немцев тоже не все гладко. В чемпионате было две потери очков в двух последних матчах. К такому исходу в противостоянии с максимально неудобной «Боруссией» из Менхенгладбаха все давно привыкли, на этот раз не летело и спасал вратарь. Да и с «Унион Берлин» мюнхенцы трижды за последние два года сыграла вничью 1:1. Поэтому все более-менее стабильно.

При этом вряд ли стоит переживать за чемпионство. Даже без Роберта Левандовски «красные» выглядят на две головы выше остальных конкурентов. Садио Мане забивает с изрядной регулярностью, будущее у команды вроде бы безоблачное.

Также не забываем, что в этой группе играют еще «Барселона» и «Виктория Пльзень». И если с чехами никто считаться не будет, то каталонцы с Левандовски на острие будут намного сильнее той команды, которую мы видели в предыдущих сезонах. Поэтому эта тройка будет сражаться за каждое очко, чтобы не оказаться за бортом плей-офф ЛЧ.

Ориентировочные составы

«Интер»: Ханданович – А. Бастони, де Врей, Шкриниар, Димарко, Чалханоглу, Брозович, Барелла, Думфрис, Джеко, Мартинес.

«Бавария»: Нойер – Павар, де Дигт, Л. Эрнандес, Дэвис, Киммих, Забитцер, Коман, Мусиала, Мюллер, Мане.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.86 по линии Parimatch.

7 сентября, среда