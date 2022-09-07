Тарас СТЕПАНЕНКО: «Сказал Шведу: скоро будем продавать тебя»

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко оценил победу 4:1 над «Лейпцигом» в Лиге чемпионов, а также дубль новичка команды Марьяна Шведа.

– Ожидали от Шведа такого?

– Я всегда знал, что Марьян очень квалифицированный футболист. Еще когда он выступал за «Карпаты», то против него было тяжело играть и когда в сборной был. Это такой парень, которому нужно доверять, а Игорь Йовичевич знает, как с ним работать. Как раз при Йовичевиче Швед показывал свой лучший футбол.

Ему доверили играть в стартовом составе, очень хорошо себя проявил, забил 2 мяча, хороший старт. Я сказал ему: «Ты не успел прийти в команду, а мы тебя уже будем продавать скоро». Он очень доволен, а я рад его.

– Уже шутят, что он окупил трансфер.

– Все хорошо себя проявили. Важно, чтобы мы держали этот уровень в течение всего сезона. Это будет тяжело, но сегодня мы сделали хороший шаг. Понимаем, что путь в ЛЧ и УПЛ долог. Нужно готовиться от матча к матчу. Сегодня вечером еще можно порадоваться, а завтра уже нужно готовиться.

У нас была хорошая поддержка, много людей. И на гостевой трибуне, и на стадионе вообще. Поблагодарили наших украинцев, мы играли для них, для нашей страны, для тех, кто сейчас в Европе, живет или просто уехал. Трибуны скандировали «ВСУ», спасибо всем. Ребятам, защищающим нашу страну.