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US Open
07 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:30
408
0

ВИДЕО. Красота парного тенниса! Известны полуфиналисты US Open в парах

Смотрите хайлайты одного из матчей парного розряда Открытого чемпионата США

07 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:30
408
0
ВИДЕО. Красота парного тенниса! Известны полуфиналисты US Open в парах
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня ночью, 7 сентября, завершились матчи 1/4 финала парного разряда US Open.

US Open. 1/4 финала. Пары

  • Раджив Рам / Джо Солсбери – Хьюго Нис / Ян Зелиньски – 6:4, 6:7 (3:7), 6:4
  • Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара – Ллойд Гласспул / Харри Хелиеваара – 7:6 (7:5), 6:2
  • Никола Мектич / Мате Павич – Марсело Аревало / Жан-Жюльен Ройер – 3:6, 4:6
  • Марсело Демолинер / Жуан Соуза – Уэсли Колхоф / Нил Скупски – 3:6, 1:6

US Open. 1/2 финала. Пары

  • Раджив Рам / Джо Сэлисбери – Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фарах
  • Марсело Аревало / Жан-Жюльен Ройер – Уэс Кохоф / Нил Скупски

Хайлайты одного из четвертьфинальных парных матчей US Open:

Раджив Рам / Джо Сэлисбери – Хьюго Нис / Ян Зелински

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Раджив Рам Джо Солсбери Ян Зелиньски Хуан-Себастьян Кабаль Роберт Фара Ллойд Гласспул Харри Хелиеваара Никола Мектич Мате Павич Марсело Аревало Жан-Жюльен Ройер Марсело Демолинер Жоао Соуза Уэсли Колхоф Нил Скупски US Open 2022 видео
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Источник Sport.ua
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