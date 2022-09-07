US Open07 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:30
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ВИДЕО. Красота парного тенниса! Известны полуфиналисты US Open в парах
Смотрите хайлайты одного из матчей парного розряда Открытого чемпионата США
07 сентября 2022, 12:08 | Обновлено 07 сентября 2022, 12:30
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Сегодня ночью, 7 сентября, завершились матчи 1/4 финала парного разряда US Open.
US Open. 1/4 финала. Пары
- Раджив Рам / Джо Солсбери – Хьюго Нис / Ян Зелиньски – 6:4, 6:7 (3:7), 6:4
- Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара – Ллойд Гласспул / Харри Хелиеваара – 7:6 (7:5), 6:2
- Никола Мектич / Мате Павич – Марсело Аревало / Жан-Жюльен Ройер – 3:6, 4:6
- Марсело Демолинер / Жуан Соуза – Уэсли Колхоф / Нил Скупски – 3:6, 1:6
US Open. 1/2 финала. Пары
- Раджив Рам / Джо Сэлисбери – Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фарах
- Марсело Аревало / Жан-Жюльен Ройер – Уэс Кохоф / Нил Скупски
Хайлайты одного из четвертьфинальных парных матчей US Open:
Раджив Рам / Джо Сэлисбери – Хьюго Нис / Ян Зелински
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