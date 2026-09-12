Определены чемпионы US Open 2026 в мужском парном разряде

Американец Кристиан Харрисон и британец Нил Скупски стали победителями Открытого чемпионата США 2026 в мужском парном разряде.

В финале американско-британский дуэт в двух сетах переиграл немецкий дуэт Кевин Кравиц / Тим Пютц за 1 час и 40 минут.

US Open 2026. Пары. Финал

Кристиан Харрисон (США) / Нил Скупски (Великобритания) [5] – Кевин Кравиц (Германия) / Тим Пютц (Германия) [6] – 6:4, 7:6 (8:6)

На тай-брейке второй партии Харрисон и Скупски отыграли один сетбол на приеме.

Помимо Кравица и Пютца, Кристиан и Нил на американском мейджоре также одолели пары Артур Реймонд / Лука Санчез, Ян Чоински / Александер Донски, Якоб Шнайттер / Марк Вальнер, Симоне Болелли / Андреа Вавассори и Харри Хелиоваара / Анри Паттен.

Харрисон и Скупски завоевали второй совместный трофей на мейджорах – на старте сезона они стали чемпионами Australian Open. У Нила также в активе трофей на Уимблдоне в 2023 году в одном тандеме с Уэсли Колхофом.