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Лига чемпионов
07 сентября 2022, 09:50 | Обновлено 07 сентября 2022, 10:02
2549
3

Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»

Sport.ua представляет обзор немецкой прессы после унизительного поражения «Лейпцига» от «Шахтера»

07 сентября 2022, 09:50 | Обновлено 07 сентября 2022, 10:02
2549
3
Немецкие СМИ: «Первый гол Шведа глупый, а второй был забит не без везения»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед и Михаил Мудрик

Донецкий «Шахтер» в выездном матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов на стадионе «Ред Булл Арена» разгромил немецкий «Лейпциг» со счетом 4:1, хотя до начала встречи «горняки» были безоговорочными аутсайдерами. Неудивительно, что местные мастера пера клавиатуры уделили этому событию немало внимания. Предлагаем ознакомиться с реакцией немецких СМИ на столь сенсационный результат.

«Тедеско обречен после провала», - сходу отправляет в отставку главного тренера «быков» колумнист Sport Bild.

«Через три дня после разгрома 0:4 во Франкфурте «РБ Лейпциг» подобным образом выставил себя дураком в Лиге чемпионов, потерпев домашнее поражение 1:4 от донецкого «Шахтера». Тренер Доменико Тедеско близок к увольнению после фальстарта на старте сезона».

Также автор отчета восхищается одним из героев матча, которому, кажется, повезло в минувший вечер в разы больше, чем за всю предыдущую карьеру: «Для бомбардира Марьяна Шведа (25 лет) это дебют мечты: он вернулся в Украину из «Мехелена» (Бельгия) всего пятью днями ранее. Теперь дебют в Лиге чемпионов и сразу дубль».

Сайт Sportbuzzer.de в своем отчете не забыл напомнить о военном вторжении россии в Украину: «Профессионалы истерзанного войной украинского клуба эмоционально отпраздновали победу в Лейпциге, для «Шахтера» это был первый официальный международный матч после российского вторжения. Внутренний чемпионат в Украине проводится без зрителей и в условиях строжайших мер безопасности.

Украинцев сложно было оценить клубу Бундеслиги. В результате нападения российских сил клуб покинули почти все иностранные игроки, а в июле прибыл новый тренер Игор Йовичевич. В дальнем секторе 700 болельщиков донецкого клуба праздновали первый гол после серьезной ошибки Петера Гулачи вдали от своей штрафной площади. Швед забрал мяч у вратаря и попал в пустые ворота».

Sport.de: «РБ Лейпциг» дискредитирован на собственном стадионе».

После перерыва «Лейпциг» снова продемонстрировал более агрессивный драйв и застрял в штрафной площади соперника, и это принесло плоды: Симакан сравнял счет. Однако радость была недолгой: в ответ «Донецк» снова вышел вперед. Орбан неудачно отклонился, допустив нелепый рикошет. Хозяева пытались снова отыграться, но тут «Донецк» нанес очередной удар – Мудрик реализовал выход один на один. А незадолго до конца Траоре довел смущение до совершенства», - резюмировано в статье Sport.de.

«РБ Лейпциг» контролировал мяч и большую часть времени провел на половине поля «Шахтера», но именно из-за этого он и пропустил 4 гола. Команда просто не успевала возвращаться в оборону. Да, первый гол «Шахтера» получился глупым, а второй был забит не без везения, но ведь «Лейпциг» и сам не мог ничего создать у чужих ворот.

Болельщики «Лейпцига» освистали команду после матча. А Доменико Тедеско, вероятно, в ближайшее время будет уволен. Поражение от «Шахтера» может стать последней каплей в чаше терпения руководства клуба. Неудачный старт в Бундеслиге и провал в Лиге чемпионов… Пришло время задуматься о переменах», - эмоционально подытожил поединок Sky.de.

«Снова четыре пропущенных мяча: «РБ Лейпциг» проигрывает «Донецку» – гласит заголовок издания Kicker, отмечая, что команда Доменико Тедеско пропустила 4 мяча во втором матче кряду.

«Внезапно клуб Бундеслиги оказался позади. Гулачи не смог правильно ударить по мячу при пасе, и мяч приземлился в ногу Шведу. Вингер воспользовался шансом и поразил пустые ворота с 30 метров в своей первой игре в Лиге чемпионов, сделав счет 1:0», - поражено неожиданным поворотом судьбы вышеупомянутое издание.

Автор отчета от Kicker не поленился в деталях описать все голы, а в завершение своего материала подметил интересный факт: «Шахтер» уже набрал больше очков, чем за всю Лигу чемпионов прошлого сезона. Тогда у «горняков», выступавших под руководством итальянца Роберто Де Дзерби, было две ничьи и четыре поражения.

«Украинцы благодаря победе со счетом 4:1 уже набрали больше очков, чем в прошлом сезоне Лиги чемпионов, и в следующую среду примут «Селтик» из Глазго, проигравший в первом туре мадридскому «Реалу» (0:3)».

В целом немецкие СМИ отдают должное стремлению футболистов «Шахтера» к победе в столь сложной ситуации для клуба и страны в целом. Больше всего комплиментов, не лишенных элементов сарказма, пресса соперника отвесила Марьяну Шведу, оформившему дубль. В то же время местные журналисты дружно намекают, что Доменико Тедеско пора паковать чемоданы.

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обзор прессы статьи Шахтер Донецк эксклюзив Лига чемпионов Денис Шаховец РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Шахтер Марьян Швед Доменико Тедеско Михаил Мудрик
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 3
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dassin
И что? Гол он и в Африке гол
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Kain_X_Rain
Да вообще мяч почему то сам всегда залетал в сетку ворот Лейпцига, вот ведь невезение какое )))
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Gargantua
глупый не гол, а игра Гулачи в том эпизоде.
 а второй гол это конечно чистое везение
но 2-1 это не приговор, было достаточно времени. Но Лейпциг не забил, ничего не создал и пропустил еще два раза. 
Так что результат закономерен
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