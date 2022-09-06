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ATP
06 сентября 2022, 19:44 |
243
0

Украинцы успешно стартовали на турнире в Австрии

Манафов и Молчанов прошли в четвертьфинал челленджера в Тульне

06 сентября 2022, 19:44 |
243
0
Украинцы успешно стартовали на турнире в Австрии
ФТУ. Владислав Манафов

Украинские теннисисты Владислав Манафов и Денис Молчанов прошли в четвертьфинал парного грунтового челленджера в Тульне (Австрия). Правда, не вместе.

Владислав играет в паре с Санжаром Файзиевым (Узбекистан). В 1/8 финала турнира они обыграли итальянскую пару Марко Чеккинато / Джулио Дзеппьери в двух сетах со счетом 6:3, 6:0 за 43 минуты. Далее украинец и представитель Узбекистана сыграют с победителями матча Роман Жебавы (Чехия) / Адам Павлашек (Чехия) – Максимилиан Нойхрист (Австрия) / Тристиан-Самуэль Вайссборн (Австрия).

ФТУ. Денис Молчанов

Денис, в свою очередь, проводит турнир вместе со Зденеком Коларом (Чехия). В первом раунде челленджера украинско-чешская пара выиграла у австрийцев Нейла Оберляйтнера и Жоэля Жозефа Шварзлера со счетом 6:2, 6:4 за 1 час. В четвертьфинале Молчанов и Колар встретятся с Джанлукой Магером (Италия) и Лукой Маргароли (Швейцария).

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Источник Sport.ua
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