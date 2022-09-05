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06.09.2022 22:00 - : -
Маккаби Хайфа
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Лига чемпионов
05 сентября 2022, 22:40 |
88
0

Бенфика – Маккаби Хайфа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Команда Рогера Шмидта стартует в одной из групп-смерти, куда не пустила киевское «Динамо»

05 сентября 2022, 22:40 |
88
0
Бенфика – Маккаби Хайфа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
facebook.com/SLBenfica

Во вторник, 6 сентября, в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы H, в котором сыграют лиссабонская «Бенфика» и израильский «Маккаби» Хайфа. Стартовый свисток шведского рефери Андреаса Экберга из Мальме прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика


Украинские болельщики не нуждаются в дополнительном представлении лиссабонской «Бенфики», так как имели возможность наблюдать за игрой этой команды в битве против киевского «Динамо» за место в основной сетке главного еврокубкового турнира Старого Света. Не сложно догадаться, что, раз уж «орлы» и дальше продолжают выступать в данном турнире, то заветная путевка команде Мирчи Луческу так и не досталась. Футболисты Рогера Шмидта тем временем узнали, что на групповом этапе будут соперничать с «Пари Сен-Жермен», «Ювентусом» и «Маккаби» Хайфа, что, даже с учетом их отличной формы в начале сезона, немного пошатнуло уверенность португальского коллектив в собственных силах.

Очевидно, что «орлы» захотят получить максимум очков из двухматчевого противостояния против представителей Израиля, а помочь им в этом должны пресловутые игровые кондиции. Достаточно отметить, что в последний раз «Бенфика» не побеждала еще в мае 2022 года, даже с учетом товарищеских матчей, что указывает на особый настрой португальского гранда, который еще не так давно имел серьезные проблемы в администрации. При этом, как можно было понять по матчам против киевского «Динамо», команду Шмидта нисколько не ослабила продажа Дарвина Нуньеса за 80 млн евро в «Ливерпуль», так как ему уже готовы на замену юные и не менее талантливые исполнители.

Маккаби Хайфа


Рейтинг израильской футбольной ассоциации достаточно низкий, по сравнению с ведущими футбольными странами Европы, поэтому даже чемпиону этой страны приходится преодолевать значительный путь для попадания в финальную часть Лиги чемпионов. «Маккаби» из Хайфы начали для себя подготовку к сезону еще в первые дни июля, так как уже со второго раунда квалификации были вынуждены постепенной прокладывать себе путь к действительно большому достижению для всей страны.

Греческий «Олимпиакос», кипрский «Аполлон», сербская «Црвена Звезда» – далеко не последние клубы на субконтиненте, однако все они были вынуждены уступить дорогу коллективу Барака Бакхара, который, как в случае с будущим соперником «Днепра-1» на групповом этапе Лиги конференций или греческим клубом, был даже слишком жесток со своими соперниками, обыгрывая тех по 4:0. Уверенное шествие клуба из Хайфы продолжается и на внутренней арене, где они еще не познали поражений в матчах чемпионата, а на минувших выходных еще и взяли реванш у «Хапоэля» Беер-Шева за поражение в матче за Суперкубок Израиля. Как видим, настроение у явного аутсайдера группы отличное, и, возможно, он где-то и сможет зацепиться за очки по ходу турнира.

Ориентировочные составы


«Бенфика»: Влаходимос – Гримальдо, Брукс, Отаменди, Жилберто – Флорентину, Фернандес – Жоау Мариу, Рафа Силва, Нерес – Рамуш.

«Маккаби» Хайфа: Коэн – Менахем, Арад, Голдберг, Эйлияху – Леви, Мохамед, Фани – Чибота, Рукавица, Давид.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева победят уверенно. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Бенфика» (-2) с коэффициентом 2.11.

6 сентября, вторник

«Бенфика» – «Маккаби» Хайфа
Лиссабон. «Эштадиу да Луж». 22:00
Арбитр: Андреас Экберг (Мальме, Швеция)
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Бенфика Маккаби Хайфа прогнозы Лига чемпионов Бенфика - Маккаби Хайфа
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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