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Лига Европы
05 сентября 2022, 16:53 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:55
66
1

Руслан БАБЕНКО: «Днепр-1 будет стараться реабилитироваться за провал в ЛЕ»

Хавбек днепрян – о предстоящем старте в групповом раунде Лиги конференций

05 сентября 2022, 16:53 | Обновлено 05 сентября 2022, 16:55
66
1
Руслан БАБЕНКО: «Днепр-1 будет стараться реабилитироваться за провал в ЛЕ»
СК Днепр-1. Руслан Бабенко

Полузащитник «Днепра-1» Руслан Бабенко прокомментировал победу над ровенским «Вересом» (2:0) в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги.

– После феноменальной победы над «Динамо» сегодня соперник был другого разряда. Как было настраиваться на него и играть?
– Это только кажется, что соперник другого сорта. После двух туров они получили максимум очков и очень хорошо шли. «Верес» – неуступчивый соперник. И хотя счет, считаю, по игре, матч был тяжелым.

– Ты получил желтую карточку, и, кажется, после этого играл очень осторожно…
– Так и было. Я, конечно, пытался играть очень осторожно, ведь понимал, что какой-то момент может привести ко второй желтой. Полагаю, что удалось найти баланс в игре: больше сфокусировался на «вторых» мячах.

– Через несколько дней команда должна стартовать в Кубке конференций. Какие мнения на этот счет? Как готовитесь к первому сопернику?
– С завтрашнего дня начнем готовиться. Все мы очень ждем этого матча, ведь в Лиге Европы мы проиграли и теперь будем пытаться с первого матча набирать очки и радовать наших поклонников.

– Вылет из Лиги Европы стал большим ударом или Лига Конференций тоже удовлетворяет амбиции?
– Да, мы очень хотели попасть в группу Лиги Европы. Но это уже в прошлом. Сейчас будем стараться реабилитироваться и показывать хорошую игру и брать очки с первого матча.

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Источник СК Днепр-1
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veter
Для этого им надо выиграть пропущенный матч с ФКА и выйти в лидеры УПЛ
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