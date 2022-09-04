ITF04 сентября 2022, 17:23 |
311
2
Катерина Володько – Наталия Стеванович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала ну турнире в Португалии
04 сентября 2022, 17:23 |
311
2
4 сентября украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) сыграет финальный матч на хардовом 25-тысячнике в Лейрии.
В матче за титул украинка сразится против сербки Наталии Стеванович (Костич).
Начало матча в 17:30 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 04 сентября 2022, 13:25 0
Украинский боксер готов помочь британцу
Футбол | 04 сентября 2022, 11:10 42
Валерий Василенко считает, что в сложившейся ситуации Мирча Луческу виноват меньше всего
Теннис | 04.09.2022, 14:32
Футбол | 04.09.2022, 13:08
Баскетбол | 03.09.2022, 19:52
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Є перший сет 6-2!
2-1 уже за Катериною
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.09.2022, 16:46 15
04.09.2022, 11:38
04.09.2022, 12:24
03.09.2022, 14:54 108
03.09.2022, 13:40 2
02.09.2022, 17:05 6
03.09.2022, 10:36 20
03.09.2022, 09:35 13