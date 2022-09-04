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  4. Катерина Володько – Наталия Стеванович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
04 сентября 2022, 17:23 |
311
2

Катерина Володько – Наталия Стеванович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала ну турнире в Португалии

04 сентября 2022, 17:23 |
311
2
Катерина Володько – Наталия Стеванович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Катерина Бондаренко

4 сентября украинская теннисистка Катерина Володько (Бондаренко) сыграет финальный матч на хардовом 25-тысячнике в Лейрии.

В матче за титул украинка сразится против сербки Наталии Стеванович (Костич).

Начало матча в 17:30 по Киеву.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
Є перший сет 6-2!
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sashav2007
2-1 уже за Катериною
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0
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