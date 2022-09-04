Габриэл Жезус: не стал потерей для Сити, но оказался находкой для Арсенала

Лондонский «Арсенал» великолепно начал новый сезон в английской Премьер-лиге. В стартовых пяти турах команда Микеля Артеты добыла пять побед и в настоящий момент остается единственной, кто еще не терял очков в чемпионате. Конечно, в соперниках у «канониров» пока не было грандов. Победы над «Кристал Пэлас» (2:0), «Лестером» (4:2), «Борнмутом» (3:0), «Фулхэмом» (2:1) и «Астон Виллой» (2:1) – это то, чем можно и стоит похвастаться, но чересчур задирать нос «Арсеналу» откровенно рановато.

И если о сезонных перспективах лондонского топ-клуба говорить пока преждевременно, то, подводя итоги стартового отрезка сезона, выделять феноменальный дебют в команде бразильского форварда Габриэла Жезуса нужно обязательно. В 5 матчах АПЛ-2022/23 новобранец «канониров», за которого те выплатили «Манчестер Сити» 47 миллионов фунтов, отличился 3 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» привычно для последних лет собирал похвалу на Туманном Альбионе. Главное достижение «горожан» - конечно же, очередной чемпионский титул, ставший для клуба уже восьмым в истории и шестым со времен прихода арабских инвесторов. «Манчестер Сити» выигрывал «золото» национального чемпионата четырежды за последние пять лет. И это в лиге, которую большинство экспертов называют сильнейшей в Европе!

Достижение «горожан» казалось тем более ценным, потому как по ходу всего сезона-2021/22 не утихали разговоры об игре команды Хосепа Гвардиолы без центрального нападающего. После ухода Серхио Агуэро в «Барселону» летом минувшего года люди буквально выстраивались в очередь, чтобы поделиться практически очевидным наблюдением о том, что «Сити» - это команда без форварда. Неслучайно в СМИ год назад активно бродили сплетни о желании Гвардиолы и руководства «горожан» подписать Криштиану Роналду. Но португалец в последний момент сделал выбор в пользу «Манчестер Юнайтед», а «Сити», вероятно, избежал серьезных проблем со звездой, чьи лучшие времена однозначно остались в прошлом…

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Впрочем, соглашаясь с такой позицией, мы почему-то забываем, что у «Манчестер Сити» в реальности был нападающий. Тот самый, который нынешним летом был вынужден оставить команду и уже успел стать одним из лидеров «Арсенала». Тот самый, которого Хосеп Гвардиола нередко предпочитал «задвигать» на фланг, словно игнорируя природные инстинкты и лучшие качества своего подопечного. Габриэла Жезуса.

В том, что Жезус – это, прежде всего, центрфорвард, болельщики «Арсенала» уже ни капли не сомневаются. Гвардиола тоже прекрасно знал это, потому как в 23 поединках сезона-2021/22 в рамках всех турниров все-таки отводил для бразильца роль единственного номинального нападающего. Однако были еще 16 матчей, когда Габриэл оказывался на флангах – то слева, то справа, а то и вовсе менял «бровки» по ходу «пьесы».

Очевидно, Гвардиола просто был одержим своей алхимией. Вероятно, испанский наставник, сумевший угодить в когорту великих еще по результатам великолепной работы с «Барселоной», желал, чтобы его линия нападения работала иначе: чтобы футболист, располагающийся на острие атаки почаще отходил в глубину, работал с мячом и, тем самым, облегчал жизнь для фланговых игроков. Как бы там ни было, но в сентябре минувшего года Хосеп прямым текстом говорил, что ему нужен форвард, способный забивать по 25 мячей за сезон. В какой-то степени он даже жаловался, что не имеет нападающего такого уровня, которыми располагают куда более скромные в своих нынешних амбициях «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Все это звучало достаточно странно, особенно учитывая тот факт, что в распоряжении Гвардиолы в тот момент был игрок, на счету которого 56 матчей за национальную сборную Бразилии. Если Хосеп действительно хотел видеть от центрфорварда гораздо большей вовлеченности в командную игру, чем мог обеспечить Жезус, то его летнее подписание Эрлинга Холанда кажется как минимум странным. Норвежец – еще более традиционная «девятка», чем бразилец. Да, он забил 9 мячей в своих первых 5 матчах в АПЛ, но для этого экс-голеадору дортмундской «Боруссии» потребовалось минимум участия в командных взаимодействиях. Статистика по этому поводу говорит, что в среднем на счету Холанда 10,3 полученных передачи за матч в рамках сезона-2022/23 в Премьер-лиге, в то время как у Жезуса в «Арсенале» этот показатель в полтора раза выше – 16,1.

Иными словами, Эрлинг Холанд – это форвард, который призван финализировать моменты точными ударами, а не способствовать их возникновению. Если Гвардиола не хотел видеть традиционного центрфорварда в своей команде в минувшем сезоне, заставляя Жезуса постоянно оттягиваться с позиции то в глубину, то на фланги, сейчас он получил в свое распоряжение игрока, который реально может забить 25+ мячей за сезон, но для этого обязан действовать в качестве классической «девятки», а не многоликого «фигаро».

Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация была настолько неоднозначной и в то же время определенной, что Габриэл Жезус настоял на своем уходе. Комментируя трансфер в «Арсенал», бразилец подчеркнул, что пошел на него исключительно из-за желания играть и забивать мячи. Именно для этого он каждый день усердно тренируется и находит мотивацию выходить на поле в официальных поединках. У Гвардиолы бразилец был лишен подобного, а потому и захотел уйти.

Важно, что в конечном итоге в выигрыше остались обе стороны. Для «Арсенала» Габриэл Жезус стал очевидным приобретением, в то время, как трибуны «Этихада» вряд ли будут слишком сильно убиваться из-за расставания с бразильцем. В стане «канониров» же со времен цветущих Обамеянга и Ляказетта не было столь интригующих с точки зрения возможностей и потенциала форвардов, как нынешние Габриэл Жезус и Эдди Нкетиа. И пускай второй пока остается за спиной бразильца, по ходу сезона нет сомнений в том, что свой шанс получит и англичанин, долгое время проходивший обучение в академии «Челси».

В прошлом сезоне «Арсенал» фрагментарно демонстрировал очень интересный и яркий футбол, где особо выделялись Эмиль Смит-Роу, Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли и Букайо Сака. Той команде Артеты явственно не хватало центрального нападающего, имеющего такую же тягу к достижению результата через прогресс, как и у молодого «костяка». 25-летний Жезус – это форвард, сочетающий в себе относительную молодость с серьезным опытом выступлений в АПЛ, и именно он может стать тем недостающим «ингредиентом», который долгое время искал Артета и весь «Арсенал».

Вся эта история в очередной раз подчеркивает, насколько колоссальное значение может иметь летнее трансферное окно для формирования и усиления состава на весь сезон. «Манчестер Сити» вряд ли будет оплакивать потерю Габриэла Жезуса, учитывая то, сколько мячей на старте сезона уже забил Эрлинг Холанд. Однако и болельщики «Арсенала» совершенно точно не будут жаловаться на отсутствие в рядах их команды качественного нападающего, повторяя неприятную для Жезуса ситуацию из минувшего сезона, когда центрфорварда в нем в упор не видели ни главный тренер, ни фанаты «Манчестер Сити»…