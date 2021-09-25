ГВАРДИОЛА: «Нам нужен форвард. У нас нет такого игрока, как в Челси и МЮ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что ему нужен форвард, который способен забить 25 голов за сезон.
«В моей карьере всегда были нападающие высокого уровня. Как и вратари, нападающие — это самая большая задача специалиста. Я в течение многих лет работал с Самуэлем Это’О, Тьерри Анри, Месси, Левандовским, Томасом Мюллером, Серхио Агуэро.
Клубу в ближайшие годы нужен нападающий. Когда это невозможно, это невозможно, мы продолжаем работать с фантастическим составом, который у нас есть.
У нас нет такого оружия, как у «Юнайтед», «Челси» или «Тоттенхэма». У нас нет игрока, способного забить 25 голов, мы должны сделать это как команда», — сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет купить форварда «Фиорентины».
Источник — Sky Sports
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