Манчестер Сити не отказался от форварда Фиорентины

Английский «Манчестер Сити» не отказался от выкупа контракта 21-летнего сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

«Горожане» присматривались к футболисту еще минувшим летом, но тогда их основные усилия были направлены на подписание форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.

Влахович выступает за «Фиорентину» после перехода из «Партизана» летом 2018 года за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за итальянский клуб четыре матча во всех турнирах, где забил пять мячей.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов.