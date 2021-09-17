Манчестер Сити не отказался от форварда Фиорентины

Душан Влахович может перейти в английский клуб

  • 17.09.2021 19:19
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Манчестер Сити не отказался от форварда Фиорентины
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» не отказался от выкупа контракта 21-летнего сербского нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича.

«Горожане» присматривались к футболисту еще минувшим летом, но тогда их основные усилия были направлены на подписание форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Гарри Кейна.

Влахович выступает за «Фиорентину» после перехода из «Партизана» летом 2018 года за €1,95 миллиона. В текущем сезоне Душан провел за итальянский клуб четыре матча во всех турнирах, где забил пять мячей.

Контракт Влаховича с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов.

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Источник — Calciomercato

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