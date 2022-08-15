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  4. Габриэл ЖЕЗУС: «Я не был счастлив в Манчестер Сити»
Англия
15 августа 2022, 21:19 |
1194
0

Габриэл ЖЕЗУС: «Я не был счастлив в Манчестер Сити»

Форвард «Арсенала» - о причинах своего перехода

15 августа 2022, 21:19 |
1194
0
Габриэл ЖЕЗУС: «Я не был счастлив в Манчестер Сити»
ФК Арсенал. Габриэл Жезус

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рад, что принял решение покинуть «Манчестер Сити»:

«Я работаю каждый день, чтобы забивать голы. Я не был счастлив в «Манчестер Сити», хотел просто играть футбол, и это понял клуб».

В двух стартовых матчах АПЛ за «Арсенал» 25-летний Жезус отличился 2 голами и 2 ассистами.

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Габриэл Жезус Арсенал Лондон Манчестер Сити
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Источник Daily Mail
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