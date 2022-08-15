Габриэл ЖЕЗУС: «Я не был счастлив в Манчестер Сити»

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус рад, что принял решение покинуть «Манчестер Сити»:

«Я работаю каждый день, чтобы забивать голы. Я не был счастлив в «Манчестер Сити», хотел просто играть футбол, и это понял клуб».

В двух стартовых матчах АПЛ за «Арсенал» 25-летний Жезус отличился 2 голами и 2 ассистами.