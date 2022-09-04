Испания04 сентября 2022, 04:20 |
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Севилья – Барселона – 0:3. Без шансов для хозяев. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги
04 сентября 2022, 04:20 |
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В субботу, 3 сентября, завершился матч 4-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.
Чемпионат Испании по футболу. 4-й тур
Ла Лига. 3 сентября
«Севилья» – «Барселона» – 0:3
Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50
Гол! Рафинья, 0:1
Гол! Левандовски, 0:2
Гол! Гарсия, 0:3
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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