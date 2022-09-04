Севилья – Барселона – 0:3. Без шансов для хозяев. Видео голов и обзор

В субботу, 3 сентября, завершился матч 4-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Чемпионат Испании по футболу. 4-й тур

Ла Лига. 3 сентября

«Севилья» – «Барселона» – 0:3

Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50

Гол! Рафинья, 0:1

Гол! Левандовски, 0:2

Гол! Гарсия, 0:3