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Чемпионат Испании
Севилья
03.09.2022, FT 0 : 3
Барселона
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Испания
04 сентября 2022, 04:20 |
56
0

Севилья – Барселона – 0:3. Без шансов для хозяев. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги

04 сентября 2022, 04:20 |
56
0
Севилья – Барселона – 0:3. Без шансов для хозяев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 3 сентября, завершился матч 4-го тура Ла Лиги между «Севильей» и «Барселоной». Матч завершился со счетом 0:3 в пользу гостей.

Чемпионат Испании по футболу. 4-й тур

Ла Лига. 3 сентября

«Севилья» – «Барселона» – 0:3

Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50

Гол! Рафинья, 0:1

Гол! Левандовски, 0:2

Гол! Гарсия, 0:3

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Роберт Левандовски Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Севилья Севилья - Барселона видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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