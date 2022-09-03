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Чемпионат Испании
Севилья
03.09.2022 22:00 - : -
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Испания
03 сентября 2022, 09:41 | Обновлено 03 сентября 2022, 10:11
84
0

Севилья - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Севильцы попробуют одержать первую победу в Примере-2022/2023

03 сентября 2022, 09:41 | Обновлено 03 сентября 2022, 10:11
84
0
Севилья - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Барселона / автор неизвестен

В субботу, 3 сентября, в Севилье на поле стадиона «Рамос Санчес Писхуан», вместимостью 45 500 зрителей, состоится матч 4-го тура чемпионата Испании, в котором «Севилья» примет «Барселону». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Севилья

Команда Хулена Лопетеги выдала неубедительный старт новой кампании чемпионата Испании. Имея в активе после трех матчей только один балл, она в таблице Примеры занимает 15 место.

В стартовом матче сезона «Севилья» на выезде проиграла со счетом 1:2 «Осасуне». Затем у команды имела место ничья 1:1 в домашнем поединке с «Вальядолидом». В минувший же игровой уик-энд – 27 августа – севильцы в гостях уступили «Альмерии» - 1:2.

В предстоящем поединке партнерам вряд ли смогут помочь Корона и Маркан. А вот участие в игре Рекика под вопросом.

Барселона

«Сине-гранатовые» в настоящий момент располагаются в таблице испанского чемпионата на 3-й позиции. Они имеют 7 пунктов, опережая по дополнительным показателям «Вильярреал», «Атлетик» и «Сельту», которая, впрочем, свой матч 4-го тура уже сыграла. Лучше дела, чем у каталонцев и Ко, нынче обстоят только у «Бетиса» и мадридского «Реала» (у них по 10 очков).

В 1-м туре Примеры-2022/2023 «Барселона» не смогла на своем поле обыграть «Райо Вальекано» - 0:0. Но затем она привезла дома крупную победу над «Реал Сосьедадом» (4:1) и дома разгромила «Вальядолид» (4:0).

Стоит напомнить, что накануне, 2 сентября, каталонцы объявили о подписании экс-защитника лондонского «Челси» Маркоса Алонсо.

Ориентировочные составы

Севилья: Боно – Навас, Рекик, Ньянзу, Теллес, Торрес, Фернандо, Дэлайни, Ламела, Гомес, Рафа Мир.

Барселона: тер Штеген – Араухо, Кунде, Гарсия, Бальде, Гави, Бускетс, Педри, Рафинья, Дембеле, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.73 по линии Parimatch.

3 сентября, суббота

«Севилья» - «Барселона»
Севилья. «Рамон Санчес Писхуан». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2

 

Parimatch
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Источник Sport.ua
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