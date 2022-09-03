Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Севилья
39 0 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
2241
0

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября в 22:00 поединок 4-го тура испанской Ла Лиги

03 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
2241
0
Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Севилья

3 сентября в 22:00 в матче 4-го тура испанской Ла Лиги играют «Севилья» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
По теме:
Атлетико на выезде сыграл вничью с Реал Сосьедадом
Севилья - Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Четвертая победа подряд. Реал выиграл у Бетиса
чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Барселона Севилья Севилья - Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Днепр-1 уверенно обыграл Верес
Футбол | 03 сентября 2022, 14:55 7
Днепр-1 уверенно обыграл Верес
Днепр-1 уверенно обыграл Верес

Днепряне продолжают «сухую» победную серию

Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Футбол | 02 сентября 2022, 22:45 0
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко
Артета рассказал о текущем состоянии Зинченко

Наставник лондонского «Арсенал» - об украинском защитнике

Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
Футбол | 03.09.2022, 18:59
Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
Драматичная победа Челси над Вест Хэмом, успех Тоттенхэма и Брентфорда
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Футбол | 02.09.2022, 22:51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с вингером сборной Ямайки
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Другие виды | 02.09.2022, 23:15
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Повтор рекорда Украины! Магучих взяла 2.05, выиграв этап Бриллиантовой лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
ФОТО. Наступил на ногу. Мудрик получил прямую красную карточку
02.09.2022, 18:01 9
Футбол
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
Йовичевич, спаси! Почему Швед перешел в Шахтер?
01.09.2022, 21:55 22
Футбол
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
Костюк рассказала, почему не пожала руку Азаренко после матча
02.09.2022, 11:25 20
Теннис
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
Победный почин. Сборная Украины стартовала на Евро-2022
02.09.2022, 17:05 6
Баскетбол
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
Источник: Днепр-1 получил финальное предложение по Довбику
01.09.2022, 21:34 15
Футбол
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
Уже с голами, но без очков. Динамо в большинстве не сумело совершить камбэк
03.09.2022, 14:54 105
Футбол
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
Александр УСИК: «После 9-го раунда я спросил у тренера: «Начинать?»
02.09.2022, 12:10
Бокс
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
Чей Крым? Возможен ли бой Усика и Фьюри в Киеве? Что с домом в Ворзеле?
02.09.2022, 13:50 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности