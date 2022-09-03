Испания03 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
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Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября в 22:00 поединок 4-го тура испанской Ла Лиги
03 сентября 2022, 22:00 | Обновлено 03 сентября 2022, 22:10
2241
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3 сентября в 22:00 в матче 4-го тура испанской Ла Лиги играют «Севилья» и «Барселона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Севилья – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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