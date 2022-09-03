Барселона разгромила Севилью, Левандовски снова забил
Легкая выездная победа каталонцев
В матче чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Севилью» со счетом 3:0. Один из голов забил форвард Роберт Левандовски, для которого это 5-й мяч в последних трех встречах.
Каталонская команда набрала 10 очков и на два пункта отстает от лидера «Реала».
Чемпионат Испании. 4-й тур
Севилья - Барселона 0:3
Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50
Севилья: Боно, Монтель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акуна, Жордан (Кармона, 46), Гудель (Делейни, 46), Ракитич, Ламела, Иско (Гомес, 70), Эн-Несири (Долберг, 56)
Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Гарсия (Серхи, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педри (Ф.де Йонг, 63), Гави, Дембеле (Торрес, 63), Рафинья, Левандовски (Фати, 74)
События матча
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