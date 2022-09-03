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Чемпионат Испании
Севилья
03.09.2022, FT 0 : 3
Барселона
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Испания
03 сентября 2022, 23:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 00:19
203
0

Барселона разгромила Севилью, Левандовски снова забил

Легкая выездная победа каталонцев

03 сентября 2022, 23:52 | Обновлено 04 сентября 2022, 00:19
203
0
Барселона разгромила Севилью, Левандовски снова забил
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании «Барселона» на выезде разгромила «Севилью» со счетом 3:0. Один из голов забил форвард Роберт Левандовски, для которого это 5-й мяч в последних трех встречах.

Каталонская команда набрала 10 очков и на два пункта отстает от лидера «Реала».

Чемпионат Испании. 4-й тур

Севилья - Барселона 0:3
Голы: Рафинья, 21, Левандовски, 36, Гарсия, 50

Севилья: Боно, Монтель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акуна, Жордан (Кармона, 46), Гудель (Делейни, 46), Ракитич, Ламела, Иско (Гомес, 70), Эн-Несири (Долберг, 56)

Барселона: тер Штеген, Кунде, Араухо, Гарсия (Серхи, 55), Бальде (Альба, 64), Бускетс, Педри (Ф.де Йонг, 63), Гави, Дембеле (Торрес, 63), Рафинья, Левандовски (Фати, 74)

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Бускетс (Барселона).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Барселона).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Источник Sport.ua
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