Четвертая победа подряд. Реал выиграл у Бетиса

В центральном матче 4-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Бетис» со счетом 2:1. В составе «сливочных» голами отметились Винисиус Жуниор и Родриго.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков. «Бетис» идет вторым, имея в своем активе 9 очков.

Чемпионат Испании, 4-й тур

«Реал» – «Бетис» – 2:1

Голы: Винисиус Жуниор, 9 (160). Каналес, 17 (1:1). Родриго, 65 (2:1).