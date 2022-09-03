03.09.2022, FT 2 : 1
Испания03 сентября 2022, 19:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 19:37
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Четвертая победа подряд. Реал выиграл у Бетиса
Команда Карло Анчелотти пока не теряет очки в чемпионате
03 сентября 2022, 19:20 | Обновлено 03 сентября 2022, 19:37
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В центральном матче 4-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» обыграл «Бетис» со счетом 2:1. В составе «сливочных» голами отметились Винисиус Жуниор и Родриго.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 12 очков. «Бетис» идет вторым, имея в своем активе 9 очков.
Чемпионат Испании, 4-й тур
«Реал» – «Бетис» – 2:1
Голы: Винисиус Жуниор, 9 (160). Каналес, 17 (1:1). Родриго, 65 (2:1).
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