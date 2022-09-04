Реал – Бетис – 2:1. Родриго принес победу. Видео голов и обзор матча

Вчера, 3 августа, завершился матч 4-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

Чемпионат Испании по футболу. 4-й тур

Ла Лига. 4-й тур

«Реал» Мадрид – «Бетис» – 2:1

Голы: Винисиус Жуниор, 9, Родриго, 65 – Каналес, 17

Гол! Винисиус Жуниор, 1:0

Гол! Каналес, 1:1

Гол! Родриго, 2:1