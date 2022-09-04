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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
03.09.2022, FT 2 : 1
Бетис
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Испания
04 сентября 2022, 05:04 |
66
0

Реал – Бетис – 2:1. Родриго принес победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги

04 сентября 2022, 05:04 |
66
0
Реал – Бетис – 2:1. Родриго принес победу. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 3 августа, завершился матч 4-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «сливочных».

Чемпионат Испании по футболу. 4-й тур

Ла Лига. 4-й тур

«Реал» Мадрид – «Бетис» – 2:1

Голы: Винисиус Жуниор, 9, Родриго, 65 – Каналес, 17

Гол! Винисиус Жуниор, 1:0

Гол! Каналес, 1:1

Гол! Родриго, 2:1

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каналес (Бетис).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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