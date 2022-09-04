03.09.2022, FT 2 : 1
Испания04 сентября 2022, 05:04 |
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Реал – Бетис – 2:1. Родриго принес победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Ла Лиги
04 сентября 2022, 05:04 |
66
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Вчера, 3 августа, завершился матч 4-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Бетисом». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «сливочных».
Чемпионат Испании по футболу. 4-й тур
Ла Лига. 4-й тур
«Реал» Мадрид – «Бетис» – 2:1
Голы: Винисиус Жуниор, 9, Родриго, 65 – Каналес, 17
Гол! Винисиус Жуниор, 1:0
Гол! Каналес, 1:1
Гол! Родриго, 2:1
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Каналес (Бетис).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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