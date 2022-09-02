В субботу, 3 сентября, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится матч четвертого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют мадридский «Реал» и севильский «Бетис». Стартовый свисток арбитра Хосе Мария Санчес Мартинес из Лорки прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Реал



На старте нового сезона испанского национального первенства мадридский «Реал» делает ровно то, что и полагается действующему чемпиону – успешно движется к защите своего титула на внутренней арене. Стартовые встречи против «Альмерии» (2:1), «Сельты» (4:1) и «Эспаньола» (3:1) лишний раз подчеркнули, что команда Карло Анчелотти все еще недостаточно надежна в линии обороны, однако атакующее звено «галактикос» справляется с тем, чтобы обеспечивать команде необходимые результаты. Очевидно, что противостояния против сильнейших команд страны у «сливочных» еще впереди, однако «Реал» на полном ходу будет остановить еще сложнее.

На следующей неделе команда Анчелотти первой из группы с участием донецкого «Шахтера» отправится в гости к шотландскому «Селтику», после чего украинскому коллективу можно будет прицениваться к собственным шансам на успех в предстоящей еврокубковой кампании. Завершающие дни трансферного окна столичный коллектив фактически пропустил, если не считать исходящий трансфер Каземиро в «Манчестер Юнайтед». Однако «Реал» уже начал взращивать замены для своих исполнителей центральной линии, поэтому период небольшой турбулентности должен пройти спокойно.

Бетис



Севильский «Бетис» станет первым соперником действительно высокого уровня, против которого предстоит сыграть действующим чемпионам. Как и «Реал», «зелено-белые» не проиграли ни одного матча с момента начала нового сезона Ла Лиги, обыграв «Эльче» (3:0), «Мальорку» (2:1) и «Осасуну» (1:0), которые далеко не всегда становились удобными оппонентами для «королевского» клуба, несмотря на отсутствие громких имен. Фактически, нам предстоит наблюдать за противостоянием лидеров турнирной таблицы, так как больше ни одной из команд не удалось набрать максимума очков после трех стартовых туров.

Чилийского наставника Мануэля Пеллегрини уже успели полюбить в той части Севильи, которая не болеет за одноименный клуб. В прошедшей трансферной кампании его команда уделяла небольшое внимание собственным покупкам, поработав на перспективу в плане покупки нападающего Луиса Энрике из бразильского «Фламенго», а также усилив Виллианом Жозе из «Реала Сосьедад» и Луисом Фелипе в качестве свободного агента свой центр атаки и защиты соответственно. При этом, «Бетис» не потерял ни одного из ключевых исполнителей, поэтому уверенно смотрит в сторону новых высот в Ла Лиге и Лиге Европы.

Ориентировочные составы



«Реал»: Куртуа – Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль – Модрич, Чуамени, Кроос – Винисиус, Бензема, Вальверде.

«Бетис»: Силва – Морено, Гонсалес, Фелипе, Руибаль – Карвалью, Родригес – Хуанми, Фекир, Каналес – Иглесиас.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева смогут одержать тяжелую победу. Нашей ставкой будет позиция – «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.35 по линии Parimatch.

3 сентября, суббота